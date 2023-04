A pesar de que las autoridades del municipio José Félix Ribas en el eje Este del estado Aragua, hace algunos días informaron sobre la aplicación de un plan para el rescate de la Zona Industrial de La Mora II, son muchos los ciudadanos que manifiestan que las labores deben agilizarse, en aras de minimizar los inconvenientes que están padeciendo al transitar por esa vía.

Esperan agilicen los trabajos de recuperación

Según residentes cercanos y transeúntes asiduos, pasar por la avenida principal del parque empresarial victoriano, se ha convertido en una completa “odisea”, ya que no son sólo los cráteres los que les entorpece el paso, sino la gran nube de polvo que se eleva cuando algún vehículo pasa por la zona.

Marina Betancourt, quien vive en la urbanización La Mora II, mencionó que desde hace algunos años dejó de pasar por esa calle, para prevenir problemas con su carro, sin embargo al salir a ejercitarse debe obligatoriamente tomar la vía y es allí cuando se consigue con gran cantidad de huecos, polvo y además maleza.

“Los que vivimos en La Mora II o cerca y queremos hacer ejercicios, siempre tomamos esta vía, pero de verdad ya es insostenible hasta caminar, primero porque el monte te hace caminar por la calle y segundo porque por ahí pasan muchísimos camiones y camionetas y eso levanta una cortina de polvo que es realmente abismal. De verdad necesitamos que se busque una solución, ya que los ciudadanos no somos los únicos afectados, sino también el ingreso a las empresas”.

Las cortinas de polvo rodean toda la vía

EXIGEN SOLUCIÓN

Del mismo modo, Rodolfo Mendoza agregó: “Yo trabajo casi al final de la Zona Industrial y a diario tengo que tragarme todo ese polvo. Ya me he enfermado bastante con alergia, como muchas personas que conozco y eso al parecer no le importa a nadie. Se hacen reuniones, pero no vemos el movimiento ni de las autoridades, ni de los dueños de las empresas que también son afectados”.

Por su parte, Eloy Hernández dijo: “Yo he leído que ya hay planes de arreglar la vía y de verdad me parece sensato. Ojalá y no quede sólo en palabras, porque de verdad estamos bastante afectados y más los vigilantes que estamos día y noche aquí, hay demasiado polvo o sino pantano si llega a llover. Es una situación que ya sabemos que le metieron la lupa, pero necesitamos con premura inicien esos trabajos”.

Te recomendamos: Avanzan en la recuperación de la Zona Industrial de La Mora

En resumidas cuentas, los ribenses hacen un llamado a las autoridades competentes a que tomen cartas en el asunto y en conjunto con los empresarios comiencen con las labores, en pro de mantener una zona industrial atractiva, para el mejor desarrollo del municipio y con él una ciudadanía tranquila.

DANIEL MELLADO | elsiglo