Ascendieron a personal de la Milicia Bolivariana del eje Este

La tarde del miércoles 19 de abril, en el municipio José Félix Ribas del estado Aragua, se llevó a cabo el ascenso de al menos 400 funcionarios adscritos a la Milicia Bolivariana del eje Este de la entidad aragüeña y la conmemoración del 14º aniversario del componente en la plaza Ribas de la ciudad de La Victoria.

En el acto realizado en uno de los patios laterales de la plaza José Félix Ribas, estuvieron presentes el general de Brigada Tito Gómez, director de la Escuela de Tropas de Formación G/J JFR; acompañado del comandante del Área de Defensa Integral 443 “Ricaurte”, coronel Walner Vivas, el alcalde Juan Carlos Sánchez, Joel Guevara, presidente del Concejo Municipal de Ribas y con ellos los alcaldes Lolimar Montilla del municipio Bolívar y Darwin Cáceres de Tovar.

El encuentro considerado como patriótico se inició con pensamientos del Padre de la Patria, Simón Bolívar y del presidente Hugo Rafael Chávez Frías, ambas palabras referenciales, fueron el abreboca para la entonación del Himno Nacional, así como todo el acto protocolar miliciano para los ascensos y marcha de la Milicia Bolivariana.

Milicia Bolivariana defienden la Patria

Durante su alocución, el general Gómez Ávila mencionó: “Aquellos tiempos no son distintos a estos. Nos mantenemos firmes al legado del Libertador, del Comandante Supremo y evidentemente leales a la patria. Señores milicianos, buena fecha escogieron para ejecutar sus ascensos, me siento orgulloso de poder estar junto a ustedes; sé que están en capacidad de asumir esta parada y muchas más, los he visto en muchos territorios defendiendo la patria y sé que tienen el compromiso y la responsabilidad de seguir haciéndolo”.

De la misma forma, el coronel Walner Vivas expresó el honor que representa para él estar desde la plaza Ribas ascendiendo a este grupo de venezolanos que asumieron la responsabilidad de integrar la Milicia Bolivariana. “Me siento orgulloso de estar comandando al pueblo de Bolívar, al pueblo de Chávez, al pueblo de Zamora. Aceptando llevar las riendas para la defensa integral de la patria”, aseguró.

Lee también: Alcalde del municipio José Félix Ribas presentó su Memoria y Cuenta 2022

Finalmente, el alcalde Juan Carlos Sánchez manifestó que no hay fecha más idónea para celebrar un acto de ascenso como este 19 de abril. “Aquí estamos, al igual que estuvimos hace más de 200 años garantizando la independencia de nuestro país, hoy más que nunca tenemos vivo el pensamiento de nuestro Libertador, de nuestro comandante Chávez y con nuestro presidente Maduro al frente vamos a seguir garantizando cueste lo que nos cueste la independencia de nuestra patria”, sentenció.

DANIEL MELLADO | elsiglo