El presidente de la República, Nicolás Maduro, reiteró el este lunes el llamado a los servidores públicos a dar el ejemplo de honestidad absoluta en el ejercicio de sus funciones.

El llamado lo realizó el jefe de Estado en el estreno de su nuevo programa Con Maduro +. “Llamo a todos los servidores públicos a cumplir nuestro juramento de manera permanente, cotidiana, ejemplar y honestidad absoluta en el ejercicio del servicio público”, dijo.

“Tremenda batalla ética, moral y espiritual estamos dando en esta etapa, batalla diaria, por la honestidad y el servicio público, el trabajo desinteresado y servicio publico al colectivo, al que lo necesita”, enfatizó el mandatario nacional.

Servidores públicos

Comentó que hay “una batalla tremenda por construir los nuevos valores de lo que tiene que ser una nueva sociedad, practicados de la solidaridad, igualdad, hermandad, armonía nacional, la paz, honestidad y humidad”.

Por lo tanto, Maduro precisó que la construcción de una nueva ética del servicio público, la honestidad la humildad, son los nuevos valores de una nueva sociedad.

Recalcó que “Pasamos de la resistencia creativa victoriosa a la etapa del renacimiento creador, y construcción de la prosperidad colectiva, de la paz asegurada, de la felicidad del vivir viviendo venezolano”.

“La construcción es colectiva, no hay otra forma de construir una sociedad nueva, socialista, humanista del vivir viviendo, no hay otra forma si no se hace de manera colectiva”, recalcó el primer mandatario

Asimismo comunicó que “Estamos obligados a castigarlo y sanarlo y continuar el camino con mano de hierro con el esfuerzo colectivo, estoy dando la batalla tremenda contra las mafias, negligencia, contra las viejas conductas que se reproducen”.

Más temprano el presidente Maduro hizo un llamado a los funcionarios públicos a asumir una “cultura” de trabajo y honestidad, al cumplirse un mes de la mayor operación anticorrupción en el país, que ha dejado un saldo de 58 personas detenidas.

AVN