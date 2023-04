Ciudadanos exigen acomodo de la vía hacia La Colonia Tovar

En el municipio José Félix Ribas, específicamente en las inmediaciones del sector “El Arco”, de Pie de Cerro, vía hacia La Colonia Tovar, sus habitantes y transeúntes denuncian el mal estado en el que se encuentra la vía. Señalaron que es tanto el deterioro, que la misma se encuentra clausurada obligándolos a tomar vías alternas.

Esperan que puedan recuperar la calle

Y es que a pesar de que esta zona de la región aragüeña es uno de los lugares que más atrae importante cantidad de visitantes, no se encuentra en óptimas condiciones, por lo que los conductores deben desviarse y entrar a una comunidad y pasar por la misma, no obstante la vialidad no es la mejor, ni tampoco el alumbrado público.

Casi llegando al sector El Tigre, es más notable el deterioro de esta carretera que aunque pocos lo crean, es bastante transitada estos días.

USUARIOS SE MOSTRARON PREOCUPADOS

Carlos Torres, visitante, indicó que se trasladaba con destino a La Colonia Tovar y que lamentablemente no pudo pasar por la vía que conoce. Calificó como desagradable viajar y no sólo tener que desviarse, sino además caer en cada bache.

“No vengo a La Colonia Tovar desde hace como cuatro años y lo primero que consigo al llegar, es que no puedo pasar por donde debería, porque la carretera está intransitable, por lo que me vi obligado en compañía de mi familia a meterme por un sitio que no conozco, donde había más huecos que en la luna”, refirió al respecto.

Lo mismo dijo otra viajera que se dirigía hasta Pie de Cerro a disfrutar un rato en la montaña. “Yo normalmente vengo los fines de semana para alejarme un poco de la ciudad, pero a veces lo pienso para subir, porque el carro se deteriora mucho y más si no tiene unos buenos amortiguadores, hay que viajar lento para poder esquivar todos los huecos que hay. Más allá de ello, los parches de asfalto en la comunidad por donde uno se mete, se han ido cayendo en pedazos y pasar por esas zonas es horrible”, dijo Verónica Liendo.

LA SITUACIÓN PERJUDICA EL TURISMO

Igualmente, los lugareños señalaron verse afectados, porque las personas cuestionan mucho la visita al lugar por el mal estado de la carretera. “Aquí hay ciudadanos que nos dicen que no les gusta subir porque la vía es muy mala o no conocen la nueva carretera y eso termina por perjudicarnos, ya que vivimos de los ingresos del turismo”, dijo Melissa Cardoza y María Lozada, ambas comerciantes de la zona.

La antigua vía se encuentra cerrada

En resumidas cuentas, quienes se consideran afectados hicieron un llamado a los entes competentes de los municipio Ribas y Tovar, para que a la brevedad de lo posible rescaten la vía que se encuentra casi perdida y así mejorar las condiciones de traslado, tanto de propios como de visitantes.

DANIEL MELLADO | elsiglo