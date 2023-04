Médicos recomiendan no exponerse al sol ante la ola de calor

Las altas temperaturas registradas en las últimas semanas en el estado Aragua han encendido las alarmas en la población, pues muchos ya han sentido los efectos negativos de este “choque de calor”, sufriendo desmayos y otras malestares que pueden alterar su actividad cotidiana.

Así lo expuso el Dr. Ramón Rubio, presidente del Colegio de Médicos del estado Aragua, quien indicó que la angustia crece en la población debido a estos cambios atmosféricos que atraviesa anualmente el país.



“Venezuela tiene dos periodos térmicos, como lo son el periodo de sequía, popularmente llamado verano, y el periodo de lluvia que ya está pronto a comenzar. Pero ya este año hemos notado incremento o alza en las temperaturas desde 5 a 6 grados más de lo normal, llegando a los Llanos a 39 grados”, explicó.

Calor en Maracay ha llegadoa los 36 grados

El doctor comentó que en la ciudad de Maracay se han registrado temperaturas topes hasta los 36 grados centígrados, siendo estas no habituales para la ciudadanía, a quienes ya les cuesta desenvolver en su cotidianidad.

“En el aspecto de salud, vemos como la gente se está quejando mucho, sobre todo nuestros niños menores de 5 años y los adultos mayores de 65 años. Ya que por sus condiciones de edad y fisiológicas, son los más afectados por las consecuencias de las temperaturas, como lo son sudoración excesiva, sensación de malestar que se sienten agotados, y sienten dolor de cabeza”, puntualizó el doctor Rubio.

También comentó que la población debe estar pendiente ante esta ola de calor y evitar los efectos que pueda ocasionar en la salud, que hasta puede generar situaciones alarmantes entre las familias.

no exponerse al sol

No obstante, el doctor Ramón Rubio explicó que los aragüeños deben seguir una serie de pasos para no verse perjudicados por las altas temperaturas, como por ejemplo no exponerse al sol entre las 11: a.m. y 6:00 p.m., evitar el uso de prendas de color, y mantenerse hidratados con agua potable o jugos naturales no azucarados.

“Estar en ambientes frescos, baños frecuentes dos o tres veces al día, sobre todo con agua natural. No realizar actividades en las horas más calurosas del día; evitar las comidas muy copiosas o muy abundantes, sobre todo con exceso de grasas”, detalló.

El presidente del Colegio de Médicos del estado Aragua aseguró que la población debe estar pendiente a las hipotensiones severas y potenciales desmayos que ponen el riesgo la vida.

“Las personas hipertensas no deben dejar de tomar su tratamiento, ya que estas temperaturas pueden hacer que a mucha gente le suba la tensión arterial”, acotó el doctor.

Para finalizar, Rubio recomendó a la población en seguir estas recomendaciones y tratar en lo posible de cumplirla, hasta que comience nuevamente la temporada de lluvia que debería iniciar a mediados de mayo o junio.

