Desfile llenó de amor y alegría a La Colonia Tovar

La mañana de este jueves, La Colonia Tovar del estado Aragua se llenó de amor y alegría con un desfile de comparsas, instituciones educativas, familias y un sinfín de expresiones artísticas propias del “rinconcito alemán” aragüeño, en el marco de sus 180 años de aniversario.

La calle Codazzi lució repleta

En una mañana soleada, bañada por el sentimiento de propiedad, cientos de colonieros y turistas se ubicaron en las adyacencias de la calle Codazzi, con el fin de deleitarse con todo lo que estos hermosos habitantes tenían planificado, en pro de contribuir con su cultura, la cual guarda una gran carga alemana, pero no deja de tener una porción colosal de amor por Venezuela.

LA COLONIA TOVAR SE DESBORDÓ DE ALEGRÍA

Un total de cincuenta y dos planteles educativos y deportivos, fueron los encargados de abrir este recorrido lleno de algarabía y remembranza, entre ellos cinco bandas shows hicieron alarde de sus melodías, que hicieron bailar a más de uno, quienes además se maravillaron con los treinta vehículos antiguos, propios de La Colonia Tovar.

Todo esto no quedó allí, ya que por lo menos ciento veinte bailarines estuvieron en escena, expresando por medio de cada paso y técnica, todo lo que trajeron aquellos extranjeros dentro de sí y que poco a poco se fue convirtiendo en tradición por medio de la música.

El punto focal de la jornada estuvo puesto en la presencia de 25 familias fundadoras de La Colonia Tovar, entre ellas: Los Frey, los Gerig, los Ruh, los Then, los Collin, los Kanzler, Teufel, Misle, Stein, Gut, Smith, Rudmann, Strubinger y muchos más, todos ellos con un orgullo inquebrantable mostraron por medio de su creatividad, los pasos que dieron cada uno de sus núcleos familiares para ser lo que representan hoy en día.

En resumidas cuentas, el abrigo coloniero se sintió este jueves más que nunca, tanto, que la jornada se extendió hasta pasadas las 4:00 de la tarde, luego de que llegaron al sitio, los icónicos y esperados: Jokilis, Las Krosilis y por supuesto los gorilas de La Colonia Tovar.

COLONIEROS EXPRESARON SU SENTIR

Ante tal evento que lleva ya tres décadas desarrollándose, fueron muchos los habitantes de esta parte del eje Este del estado Aragua, quienes no tardaron en dar su punto de vista, coincidiendo en la opinión de que este tipo de eventos son una ventana para la distracción y contribuyen con el fortalecimiento del sentido de pertenencia en el aspecto cultural.

“Estoy muy complacida y contenta de que nuevamente luego de más de treinta años, los colonieros sigamos sintiéndonos hermanos, sintiéndonos uno solo. De verdad gracias a todos los que hicieron esto posible, hoy retomamos nuestras tradiciones, estamos todos felices, pues esta actividad nos sirvió para reunirnos. Yo soy de la familia Then y habían muchos que quizás no conocía y hoy estamos haciendo los lazos necesarios. De verdad gracias”, manifestó Sandra Then.

Sandra Then

En concordancia con Then, el representante de la familia Teufel agregó: “Hoy de verdad que se siente la alegría de todo el pueblo, nos reunimos de una manera favorable, todos necesitábamos esto, una ventana, un escape de tantas vicisitudes y que mejor forma que valorando lo nuestro, que reforzando lo que somos”.

Por su parte, Daniela Fernández, reina del aniversario 176 de la Colonia Tovar mencionó: “Estoy bastante orgullosa y contenta de todo lo que veo. Es primera vez que observo un desfile así de sentido y es reconfortante saber que estamos retomando nuestras raíces y lo que estamos haciendo juntos. Por eso yo invito a todos a venir a La Colonia Tovar y disfrutar de cada una de las bondades que tenemos para ofrecer y el servicio inigualable”.

Daniela Fernández

AUTORIDADES ESTUVIERON PRESENTES

El evento además contó con la presencia de Darwin Cáceres, alcalde del municipio Tovar, la primera dama Yuribel de Cáceres Mogollón, Tobías Metz, alcalde de Endingen, Christian Pickhand, alcalde de Forchheim, ambos de Alemania, ediles del Concejo Municipal, gabinete de gobierno y por supuesto los representantes de los diferentes cuerpos de seguridad acantonados en la zona.

Durante su encuentro con los medios de comunicación, el burgomaestre expresó: “Estoy muy contento de seguir creando cultura, de que cada vez Tovar se convierta en un municipio mejor, desde todos los aspectos, son 180 años que deben ser reconocidos por el esfuerzo que llevaron consigo, pero que hoy se traduce en alegría y eso debe celebrarse y eso queda en evidencia con toda la cartera de actividades que hemos puesto en marcha; hoy es el desfile, el cual 30 años después vuelve y para quedarse. Disfrutemos de La Colonia Tovar”, puntualizó.

Darwin Cáceres, alcalde del municipio Tovar

DANIEL MELLADO | elsiglo