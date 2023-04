En horas de la tarde de este miércoles 12 de abril se acercó a la redacción del matutino de los valles de Aragua, en la avenida Bolívar Oeste de la ciudad de Maracay, la ciudadana Damelys Castillo, para pedir al fiscal General de la República, Tarek William Saab, una investigación contra dos integrantes de las UBCH 1 y 2 de La Coromoto del municipio Girardot.

Damelys Castillo, denunciante

La dama señaló como sospechosos a Walter Martínez y Belkis Peña, quienes, según ella, “firmaron un documento para que un grupo de ciudadanos me agrediera verbalmente e incluso, atentara cometer un linchamiento hacia mi persona hace cuatro años”.

“Eso ocurrió en la época de las guarimbas”, expresó la denunciante. En medio de la furia, “las personas me desfiguraron el rostro y me dieron golpes hasta más no poder, alegando que yo era una alcohólica cuando en sus momentos de crisis les tendí la mano como revolucionaria y simpatizante del partido de Gobierno”, agregó.

“Y este martes 11 de abril, cuando acudo a la Fiscalía 20°, donde reposa el expediente, e informarme como iba la investigación, mi mayor sorpresa es que yo aparezco como victimaria cuando soy víctima de violencia de género, intento de homicidio con alevosía, trato cruel y además, incurren en el delito contra el odio”, agregó Castillo.

Manifestó que Walter Martínez y Belkis Peña incurrieron en los delitos de autores intelectuales en el intento de linchamiento hacia mi persona y abuso de poder que les concede la UBCH.

PIDE INVESTIGAR EL CASO

Agregó lo siguiente: “Tengo las pruebas de las denuncias y el caso está en la Fiscalía 20° del Ministerio Público”. Mi pregunta es la siguiente: “Por qué mi expediente se ventila en esa Fiscalía cuando es competencia para investigar a funcionarios policiales”.

“Algo raro debe estar sucediendo”, añadió. Ante la ola de corrupción en la cual se hayan involucrados algunos funcionarios del Gobierno, el Fiscal inició un proceso de investigación “Caiga quien caiga”.

Por ese motivo, “pido al Fiscal General de la República que investigue este caso. Yo denuncié como víctima y tengo las pruebas de eso y ahora estoy como victimaria”, añadió Damelys Castillo.

LUIS ANTONIO QUINTERO | elsiglo