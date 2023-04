Tras ausentarse de su cargo desde el 17 de marzo, el alcalde Yovani González presentó su renuncia a través de un video dado a conocer el 11 de abril. En 2021 fue electo alcalde del municipio Cardenal Quintero en Mérida.

Yovani González, añlcalde del municipio Cardenal Quintero en Mérida

En el video difundido por la cuenta Mérida Noticia, el burgomaestre aseguró que “en un año de gobierno se realizó más trabajo que en los dos períodos anteriores”. En las elecciones del 21 de noviembre de 2021, González, que se postuló como candidato independiente, derrotó al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) que llevaba 22 años mandando en el municipio.

Pido mil disculpas

“Hoy pido disculpas a ese personal que me ha apoyado, a mi equipo de directores, a mi equipo de coordinadores, al personal obrero, a todos los que me apoyaron en mi campaña y en mi gestión de gobierno y al que no, también. Les pido mil disculpas, pero hoy quiero decirles que no es fácil cuando somos gobernantes que queremos ayudar a los más necesitados, ni estar sentados en una silla lujosa solamente para decir que fui Alcalde. Es fuerte cuando queremos ayudar a las personas, pero no contamos con los recursos. Cada día se nos hace más difícil la tarea a la hora de dar respuestas, ya que como gobernantes somos responsables de todo en el municipio, pero se nos priva de muchas cosas”, argumentó.

El Alcalde aseguró que su administración fue justa y transparente. Pidió disculpas a quienes lo acompañaron en la campaña electoral y en la gestión que asumió en 2022.

“Gracias al trabajo de cada uno de ustedes, de este personal de arquitectos, de ingenieros, de personal obrero, que han hecho un trabajo fundamental, indispensable para sacar a nuestro municipio adelante, pudimos darnos cuenta de que sí se pueden lograr grandes cosas cuando un gobernante quiere de verdad a su pueblo y quiere sacar a un municipio adelante”, señaló.

Se desconocía del paradero del Alcalde

De acuerdo con una nota de Radio Fe y Alegría, antes de conocerse la renuncia del Alcalde, el 10 de abril, Francis Barrios, directora general del municipio Cardenal Quintero, indicó que desde el pasado 17 de marzo se desconocía el paradero del Alcalde “sin dar justificación alguna”. Barrios presentó la situación ante la Cámara Municipal durante la sesión ordinaria.

“Dada esta situación, se procedió hacer pública esta información en la cual se le explica a todo el pueblo cardenalense la delicada situación”, dijo Barrios. La funcionaria destacó que se trata de un vacío en el cargo.

Temor por su integridad

Según Francis Barrios, el administrador y el jefe de comunicaciones de la alcaldía del municipio Cardenal Quintero señalaron que se habían comunicado con Yovani González, quien se cree se encontraría en la ciudad de Valencia dado el temor que siente por su integridad y la de su familia.

La renuncia de González, de acuerdo con el artículo 87 de la Ley del Poder Municipal, representa una falta absoluta del cargo de Alcalde. “Cuando se produjere la ausencia absoluta del Alcalde o Alcaldesa antes de tomar posesión del cargo o antes de cumplir la mitad de su período legal, se procederá a una nueva elección, en la fecha que fije el organismo electoral competente”.

En este caso, aplica esta norma dado que el Alcalde fue electo el 21 de noviembre de 2021 para un período de cuatro años.

