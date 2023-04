París estrena su primer festival dedicado al cine latinoamericano

París estrena este martes la 1ra edición del festival CLaP, el primer festival dedicado al cine del conjunto latinoamericano en la capital francesa, con películas llegadas de Argentina, Brasil, México y Chile, entre otros países.

Paris celebra primer festival con películas latinoamericanas / FOTO CORTESÍA

“Hay festivales de cine latinoamericano en otros lugares de Francia pero no en la zona de Île-de-France (la región donde está ubicada París) y me parecía importante porque el público no es el mismo”, explica a EFE Carlos Tello, investigador de origen colombiano e impulsor del CLaP.

“La mayoría de productores, distribuidores, etc., están en París. Es un poco sorprendente que hasta ahora no había un festival regional”, afirma.

El evento se inaugura esta noche con el estreno de una película argentina fuera de competición, “Las mil y una” (Clarisa Navas, 2020), que en su momento vio frustrado su estreno en Francia debido a la pandemia de covid-19.

Las ocho películas en competición, entre las que figuran la argentina “Clementina” (rodada sobre el confinamiento) o la brasileña “É noite na América”, podrán verse en seis salas de la región de Île-de-France.

El palmarés se dará a conocer en la clausura del día 16 y se compondrá de un CLaP principal, otro del público, otro decidido por estudiantes universitarios y otro por representantes de La Fémis, la Escuela Nacional Superior de Oficios de la Imagen y el Sonido de París.

Requisitos para participar en el primer festival de cine latinoamericano

Para participar en esta primera edición del CLaP, los principales requisitos eran que las películas no tuvieran hasta ahora distribución en Francia, que hubieran sido rodadas en 2022 y que fueran de origen latinoamericano.

Se trata de películas de arte y ensayo en las que “prima la calidad”, define Tello, que cree que el público parisino, “exigente” y “abierto”, puede permitirse aunque sus títulos no les suenen conocidos previamente.

“La idea es justamente mostrar películas que no han sido distribuidas para que precisamente quizás puedan encontrar distribuidor y primar la calidad sobre el éxito comercial”, detalla el director del CLaP.

“Obviamente es más complicado porque implica que el público va a ir a ver películas que no conocen, de las que no ha oído hablar seguramente”, reconoce.

El festival tampoco pretende dar una definición global del cine latinoamericano, algo que por otra parte sería imposible, según Tello.

“Se trata de casi veinte países que tienen historias diferentes, maneras diferentes, incluso en el seno de un país hay maneras muy diferentes de hacer cine”, indica.

“Ese carácter global yo prefiero evitarlo para que hablen las obras de manera individual. Es un poco complejo, porque a la vez estoy organizando un festival de cine latinoamericano, pero a la vez pienso decepcionar las expectativas sobre ‘un cine’ latinoamericano”, completa.

Francia acoge el festival CinéLatino, que se desarrolla en torno a la ciudad de Toulouse (centro), y que a comienzos de este mes clausuró su 35 edición. París, por su parte, alberga varios certámenes dedicados a cinematografías nacionales de la región.

EFE