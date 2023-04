Ante los últimos acontecimientos en relación a la trama de corrupción en Pdvsa, que ha ocasionado la detención de más de 20 funcionarios del Estado, Aragua en Red se pronunció sobre el caso; varios de sus dirigentes afirmaron que “ahora más que nunca es una necesidad realizar todo lo que esté al alcance, en el marco de la democracia, para reconstruir a Venezuela”.

Luis Carlos Solórzano fue uno de los voceros de la mencionada organización, señalando que no deben esperar que otros les diga qué hacer, “porque todos sabemos lo que tenemos que hacer. Hay que sacar a todos estos delincuentes porque son un fraude, por lo tanto, tenemos que salir a votar en las próximas elecciones”.

En relación a las detenciones de varios empresarios, jueces y exdiputados (caso Hugbel Roa), Solórzano indicó que no es una farsa y tampoco un pase de factura dentro del chavismo. “Pero si creemos es un show, que ellos hacen desde en distintos tiempos, como lo hizo Tareck El Aissami para ganar la gobernación de Aragua, vino a impresionar”, acotó.

Lo que hacen ver

Ellos lo que quieren hacer ver, es que persiguen y castigan la corrupción administrativa. En qué cabeza cabe que Nicolás Maduro no sabía lo que hacía El Aissami. No lo sabía? Él, el súper hombre, el súper bigote que lo sabe todo, capaz de hacer cualquier cosa y resulta que queda, o como un cómplice (“que yo creo lo es”) o como un inepto, es decir, un Presidente de la República que no está enterado de lo que ocurre alrededor de él – aseveró.

“Ya no es un secreto para nadie que el régimen que dirige Maduro está encabezado por ladrones, por corruptos, que además no es nuevo, y eso lo sabemos todos. Sin embargo, las cosas hay que decirlas y repetirlas, porque para salir de esta tragedia, tenemos que ir más allá, sin esperar que tengamos un pitador que nos indique la salida, por ello, cada uno de nosotros sabemos qué hacer para recuperar la dignidad, la valentía y la actuación de los venezolanos para reconstruir una Venezuela distinta y del tamaño de lo que realmente queremos”, recalcó.



Se perdió el miedo par decir verdades

Solórzano precisó que se perdió el miedo para decir verdades. “Maduro es un fraude y lo es, desde que lo impurieron como Presidente de la República en el año 2013. Es un fraude más, cada vez que han dicho, desde Chávez para acá, que ellos combaten la corrupción administrativa”, comentó.



El dirigente dijo que ha sido una mentira “eso de combatir la corrupción”, “porque no han luchado, incluso, más bien, la han promovido”. Recordó la situación de Rafael Ramírez, que también dirigió Pdvsa, que a través de un recurso de amparo que se introdujo en el Tribunal Supremo de Justicia de Nicolás Maduro, se evitó que la Asamblea Nacional del 2015 lo enjuiciara por ladrón, y no se hizo nada, por lo que aprovechó y se escapó a los EEUU, a cantar lo que sabía y no sabía”.



Solórzano sacó a colocación otros escándalos que se investigaron a profundidad, como el de impresores Micabú (donde estuvo involucrado un exministro del Interior), el caso del Banco Industrial de Venezuela, el Plan Bolívar 2000, 2001 y 2002, o lo ocurrido con Cavendes.

Prohibido olvidar

“Recordemos lo que pasó con Hugo “El Pollo” Carvajal, exdirector de la DIM cuando lo capturaron en Aruba (…) y así tantos otros casos”, añadió.

El vocero de Aragua en Red tocó el nombre de Rafael Isea, quien preguntó de dónde trabajó antes gobernar en Aragua. “Se desempeñó viceministro de Finanzas después ministro de Finanzas y de haberse robado unos recursos con las notas estructuradas, y después que se dieron cuenta que Isea era un ladrón, Maduro envió al salvador Tareck El Aissami (…) un sirio peligroso, que pactó con los pranes de la región, los mismos que se han adueñado de los botaderos de basura (no solamente de Girardot, sino de gran parte del estado Aragua), así como también con grupos guerrilleros (caso José María Ballestas encontrado en Caracas o el de Rodrigo Granda, precisado en un apartamento ubicado en Altamira”, describió.

El tema de la corrupción pinta a un show

Insistió en la percepción, que el tema de la corrupción pinta a un show del Gobierno nacional. “El principal problema de los venezolanos, es una crisis moral, sembrada por ellos (el chavismo/madurismo)”, puntualizó.

Solórzano recalcó que en octubre de este año se realizarán unas primarias, exhortando a la gran mayoría de los venezolanos honestos a participar. “Tenemos dos alternativa, o vivimos en un país gobernado por ladrones o construimos un país distinto, y aquí estamos nosotros colocando un granito de arena para construir el país que todos queremos”.

Vamos a escoger a nuestro mejor candidato o candidata, el de nuestra preferencia y después obliguemos, a que esos aspirantes y el que resulte electo venga adelante con un acuerdo de gobernabilidad donde nos amparemos todos los venezolanos, sin excepción, donde haya paz, progreso, justicia, donde se diga la verdad y los criminales que rodean a Nicolás Maduro paguen todo lo que le han hecho a todos los venezolanos- finalizó el vocero.

HBRI. | elsiglo