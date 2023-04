Frío el comercio de Cagua después de la Semana Santa

Pese a las estrategias de algunos comerciantes para atraer compradores, las ventas están flojas en Cagua, municipio Sucre; la historia se repite nuevamente, es decir, después de una zafra vacacional, el conglomerado comercial pareciera -en el papel- es el más afectado.

A media máquina estuvo el comercio en Cagua

El dinero se quedó en los días de asueto por la Semana Santa; pese a los lamentos, la gente no tuvo compasión con sus bolsillos y carteras, “todo lo gastaron”, aseguran algunos encargados de puestos y establecimientos de la capital sucrense ubicados en el casco central, específicamente por la calle Bolívar, Independencia, Miranda, Páez y Sucre.

Francys Rivero, habitante de Cagua, indicó que pese al inicio de semana (10-16 de abril) vio movimiento del comercio, pero detalló que las personas están visitando los locales con cierta timidez. “La gente más que salir de compras, sale a preguntar o comparar precios, eso es lo que he visto”, acotó.

La dama precisó que si notó es que todo “el mundo” abrió las puertas de los locales. “En otros años el inicio después de unas vacaciones son tímidas, pero este año la cosa fue diferente. Los comerciantes si tienen esas ganas de salir adelante y eso es bueno para el país”, comentó Rivero.

Julia Villegas, comerciante informal si fue directo al grano. “Este inicio de semana ha estado difícil, hay pocas ventas verdaderamente”, apuntó.

Resaltó que ofrecen ofertas para captar a los compradores, “pero ellos pasan por un ladito y lo miran a uno como gallina viendo sal”.

La señora confía que la situación cambie con el paso de los días, recordando que ellos también son seres humanos que se alimentan, visten y calzan.

Pedro Figueroa había vendido algunos productos que llevaba en su improvisado negocio. “No me quejo, porque me han llegado clientes, pero me solidarizo con mis compañeros que durante la mañana (11:30 a.m.) no han vendido nada; ojalá todo esto cambie para el viernes que es quincena”, puntualizó.

Aseguró que no están abusando con los precios, especificando que se ajustan al dólar, según la tasa cambiaria del BCV. “Estamos muy consciente de toda la situación económica por la que atraviesa el país, por lo tanto, vamos al ritmo de las posibilidades de las personas. Nosotros vivimos de esto”, recalcó.

Germán Aponte si hizo énfasis, que luego de una zafra vacacional, el comercio tiene sus días para lograr la regularidad debida. “Eso ocurre casi siempre y eso uno lo tiene que comprender, primero por la situación del país, en cuanto a sueldos, moneda y posibilidades, y segundo, los que pudieron disfrutar de sus vacaciones, se vieron en la necesidad de tocar prácticamente todos sus ahorros”, argumentó el señor.

Iris Santana dijo que por estos días la paciencia es la mejor actitud mientras todo va tomando rumbo sosegado. “Viene quincena y seguramente los bonos, por lo que considero que todo va a cambiar para mejor. Dios nos acompañe, nunca nos desampara”, añadió para concluir.

