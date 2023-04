La Semana Mayor ya casi se despide y con ella los días libres, sin embargo los sitios de esparcimiento y recreación del municipio Ribas, en el estado Aragua, continúan recibiendo a cientos de ciudadanos, quienes en medio de sus oraciones, optan por pasar una mañana y tarde distinta, en compañía de sus seres queridos.

Para nadie es un secreto, que en esta parte del eje Este, sobran las opciones para que tanto propios, como visitantes, puedan distraerse de una forma sana y hasta cierto punto, como es tradición, sin mayores contratiempos y haciéndole “Un cariñito” al bolsillo.

Recorrido en balnearios de Ribas

En este sentido, durante un recorrido realizado por el equipo reporteril del diario elsiglo, por la parroquia Pao de Zárate y el sector Pie de Cerro, específicamente en los balnearios de: Las Cuatro Bocas, Los Ideales y Quebrada de Apa, se verificó cómo estos espacios lucieron repletos de temporadistas, que decidieron disfrutar de las bondades naturales que ofrece la jurisdicción.

“Nosotros en familia hicimos un sacrificio y como es nuestra costumbre el Jueves Santo, nos vinimos al río y la pasamos súper bien, tanto que hoy sábado nos regresamos a seguir disfrutando de forma sana y tranquila con los familiares. Después en la noche una reza y agradece por lo que vivió”, mencionó la señora Tomasa Campos, quien se encontraba en los pozos de Quebrada de Apa.

Disfrutamos cerquita de casa

De acuerdo con lo opinado por Campos, Leonardo Meza, residente de la comunidad de Las Mercedes, quien se encontraba en el parador Los Ideales agregó: “Hay que buscar la distracción, por ejemplo yo respeté mis procesiones y la ida a la iglesia y hoy tocó venirse a nuestros ríos a disfrutar de lo que tenemos y en familia, que es lo más bonito. Se gasta, pero no como en otros viajes y estamos cerquita de casa”.

Por su parte, Mirna Rebolledo en compañía de sus hijos, se encontraba en las riberas de Río Las 4 Bocas de El Pao y desde allí dijo: “Yo soy de La Mora y siempre acostumbro en Semana Santa, no salir sino a Ríos y por su puesto a las procesiones. Este año cambié y me vine al Pao que rico, no conocía esta parte y de verdad se disfruta. Mosca sino me vengo en la octavita de Semana Santa”.

Siendo así, que a este disfrute en los ríos ribenses se le unió la puesta en marcha de actividades deportivas, recreativas y culturales, animando aun más a los turistas a disfrutar de estos espacios en compañía de amigos y familiares.

Es importante destacar, que según fuentes oficiales, el incremento turístico que muestra el municipio, es gracias a la proyección en la cual ha trabajado de manera constante el alcalde Juan Carlos Sánchez, en el rescate, creación, acondicionamiento, seguridad ciudadana, sanitaria y promoción de los sitios de interés turístico locales, los cuales mantienen la consolidación de Ribas como un destino de referencia nacional e internacional.

DANIEL MELLADO | elsiglo