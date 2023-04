Las ventas de pasajes hacia los Llanos y el Oriente del país en el Terminal Central de Maracay, están prácticamente estancadas y sin afluencia de pasajeros, dejando en evidencia que gran parte de los aragüeños no tienen como opción viajar hacia esas regiones durante el asueto de Semana Santa.

Poca afluencia de pasajeros hacia el Oriente y los Llanos

Así lo dieron a conocer vendedores de pasajes en dicho puerto terrestre, asegurando que desde hace ya varios años los destinos más concurridos son de los estados fronterizos entre Venezuela y Colombia, pero hacia otras localidades están “muertos”.

En este sentido, Ana Yusty, quien labora para una de las empresas de transporte extraurbano, aseguró que no hay motivación entre los usuarios para viajar como en años anteriores, donde se acostumbraba a pasar la Semana Santa con sus seres queridos en el interior del país.

Tasa de salida debe ser bien distribuida para el Terminal

“Las ventas han estado malas, no hay inspiración por nada, no hay divisas ni poder adquisitivo de los viajeros”, expresó la trabajadora.

Yusty comentó que a pesar de que no ha aumentado el precio de los pasajes, esto no ha mejorado las ventas. Pero aseguró que los más frecuentados desde el comienzo del año 2023, siguen siendo Guasdualito (Apure), San Antonio (Táchira), Maracaibo (Zulia) y Puerto Ayacucho (Amazonas).

“Está muy difícil la cosa, son muy pocos los pasajes que se venden hacia otras localidades”, acotó.

Ana Yusty

Con respecto a los precios, Yusty precisó que hacia Guasdualito están en 35 dólares, San Cristóbal en $35, Puerto La Cruz (Anzoátegui) $20, Anaco y El Tigre (Anzoátegui) $25 y Ciudad Bolívar en $30. “Seguiremos aquí esperando a los pasajeros, este es el trabajo de cada día”, añadió.

SITUACIÓN COMPLEJA

Por su parte, Miguel González, vendedor de boletos en la empresa que cubre el Oriente de Venezuela, argumentó que la situación sigue siendo compleja para ellos como vendedores y para los usuarios, viéndose aún la recesión económica que atraviesa nuestra nación.

“Ve como está esto hoy Lunes Santo, antes sí se viajaba para estas fechas, pero ahora tenemos que aguantar y resolver para llevar dinero a la casa”, comentó.

Con respecto al precio del pasaje, González afirmó que hacia Cumaná, (Sucre), se mantiene el precio de 20 dólares americanos. “Pero aquí la gente le gusta es ir a Amazonas, Apure y Valle de La Pascua (Guárico), a ningún otro lado, y no es precisamente a visitar a sus familiares ni por la Semana Santa”, aclaró.

TASA DE SALIDA

Otro de los malestares que expresaron los trabajadores del transporte, es el cobro de la tasa de salida de 10 bolívares a las personas que usen el Terminal de Oriente, asegurando que la recaudación de dicho impuesto no ha repercutido en las mejoras del puerto terrestre.

“Desde que aumentaron no se ha visto mejora significante al Terminal, y es un platero que recaudan diariamente”, argumentó uno de los transportistas que prefirió no revelar su identidad.

Por otra parte, cuestionaron que el Terminal Central de Maracay no cuente con un módulo donde estén presentes funcionarios del Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescente (Idenna), para tramitar la permisología de viajes de menores de edad.

“Debería existir una puesto del Protección Civil, ya que aquí no hay una ambulancia ni un puesto de atención médica inmediato para atender a un usuario que le dé un ataque epiléptico o un infarto”, comentó la fuente.

Por los momentos, los transportistas y usuarios esperan que estas inquietudes sean escuchadas por los entes competentes, y que trabajen en pro para mejorar el servicio a los viajeros aragüeños.

LINO HIDALGO | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA