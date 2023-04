Toros no pudo ante Gaiteros del Zulia

Un partido emocionante que se definió por algunas imprecisiones, sirvió para que Gaiteros del Zulia se impusiera en el gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte, de Maracaibo a Toros de Aragua, con marcador de 77 a 73.

El equipo sigue luchando para obtener las victorias



La defensa de Toros no pudo contener a Matthew Butler, quien en 36 minutos logro anidar 31 puntos para erigirse como la máxima figura ofensiva de los occidentales.



Los aragüeños se impusieron a Gaiteros en el primer cuarto con marcador de 22 a 21; gracias a un trabajo significativo de Braian Guido y Brayam De La Cruz, en el segundo cuarto, los visitantes volvieron a imponerse, esta vez 21 a 18, lo que los enviaba al descanso 43 a 39.

Gaiteros del Zulia



En la segunda mitad Gaiteros, de la mano de Butler, y Brandon Sebirumbi se encargaron de la ofensiva para lograr contener la ofensiva astada, quienes solo pudieron concretar 15 puntos, frente a 24 de los locales.



El encuentro se vio afectado por una fluctuación eléctrica de más de 8 minutos, y aun así, los equipos salieron a dar lo mejor de ellos para luchar por la victoria.



Con la pizarra favorable a los locales 63 a 58, Gaiteros se dedicó a trabajar la defensa y aguantar a los jugadores astados, quienes cometieron muchas imprecisiones ofensivas, para culminar el último cuarto con un parcial de 15 a 14 favorable a Toros.



Con esta derrota Toros deja su registro en 1 ganado y 6 perdidos, de igual forma, sigue sin conocer la victoria en la carretera.



Los más destacados por los astados fueron Braian Guido con 23 puntos y 8 rebotes. Brayam De La Cruz, 19 puntos y 2 rebotes y Abraham Irazabal 14 puntos y 7 rebotes.



Para hoy Toros se enfrentará a Brillantes del Zulia, donde los dirigidos por David Díaz, trataran de cortar con esta racha negativa y obtener su primera victoria en la carretera.

JORNADA MARTES 04 DE ABRIL



06:30 pm SPARTANS Distrito Capital vs COCODRILOS DE CARACAS

07:00 pm TAURINOS de Aragua vs BRONCOS de Caracas

07:00 pm BRILLANTES del Zulia vs TOROS de Aragua

MAURICIO BOLÍVAR | elsiglo