La Federación Mexicana le abrió un expediente al árbitro Fernando Hernández tras su agresión al futbolista Lucas Romero en el polémico América-León.

El fútbol mexicano presenció uno de los capítulos más polémicos de su historia el pasado sábado por la noche, en el enfrentamiento entre América y León que terminó en empate por 2 a 2 y contó con la participación de los ecuatoriano Byron Castillo y Ángel Mena: goles anulados, bronca entre los jugadores de ambos equipos, agresiones físicas entre los entrenadores Fernando Ortiz y Nicolás Larcamón y el colmo de los colmos, el rodillazo del árbitro Fernando Hernández al futbolista Lucas Romero.

Expediente al juez Hernández

En el día después, donde las imágenes de lo sucedido recorrieron el mundo, la Federación Mexicana de Fútbol anunció que la Comisión de Árbitros le abrió un expediente al juez Hernández. “La Comisión de Árbitros informa que se abrirá un proceso de investigación sobre los hechos acontecidos con el árbitro Fernando Hernández en el partido América vs. León, correspondiente a la Jornada 13 de la Liga MX. La resolución será dada a conocer a la opinión pública”, sostuvieron en un breve comunicado difundido a través de sus redes sociales.

Cuando iban 19 minutos del segundo tiempo, el juez amonestó al colombiano Stiven Barreiro, defensor del León, luego de que el jugador protestara airosamente por la confirmación del primer gol de las Águilas, luego de que los Panzas Verdes reclamaran un presunta mano en la jugada previa. Mientras le mostraba la tarjeta amarilla, sus compañeros se acercaron para reclamarle y, en ese momento, el árbitro flexionó la rodilla izquierda hacia el Perro Romero y este cayó de espalda al suelo tras el contacto.

“Fue sin querer”

“Son cosas que quedan dentro de la cancha… Yo no creo que haya sido con mala intención”, aseguró Lucas Romero tras el final del partido, que comentó que Hernández le dijo que la polémica acción “fue sin querer”. Además, al consultarle sobre una sanción, agregó: “Yo no pido nada, simplemente que ellos (los árbitros) nos respeten como nosotros los respetamos dentro de la cancha porque son la autoridad”.

Enfrentamiento entre los técnicos en el banco

Luego de la agresión del juez, el partido perdió completamente el rumbo y cada roce era digno de iniciar una trifulca. A los 26 minutos del segundo tiempo, con el partido 2-1 para el América, una infracción al borde del área de las Águilas desató la furia de los jugadores, y de los entrenadores. Mientras se armaba el tole tole dentro del campo de juego, en los bancos de suplentes también había un conflicto. Es que Fernando Ortíz, DT de América, y Nicolás Larcamón, entrenador de León, comenzaron a discutir y la situación fue escalando cada vez más y más.

Las cámaras de la transmisión estaban con la pelea entre los jugadores, pero cuando enfocaron a los directores técnicos se observó una curiosidad. Uno de los entrenadores estaba con la remera rota. Sí, increíble pero real. Producto de la vehemente discusión, Larcamón terminó con un importante agujero en su indumentaria. El DT de León le recriminó esto al Tano Ortiz, que no parecía arrepentirse para nada de lo sucedido.

Finalmente, el árbitro del partido le terminó mostrando la tarjeta roja a ambos entrenadores, que se fueron con mucha bronca al vestuario. El primero en retirarse fue Ortiz, mientras que Larcamón salió al trote a buscarlo, pero no pasó a mayores. Si bien amenazaron con encontrarse en los vestuarios, esto no pasó, pero el cruce no quedó ahí.

Al término del partido, los entrenadores no pudieron participar de la conferencia de prensa por haber sido expulsados, pero el ayudante de campo de Larcamón disparó con todo contra Ortiz. “A mi me enseñaron desde chiquito que hay que tener códigos. Lo que pasa adentro de la cancha queda en la cancha. Sobre todo hay que ser humilde, más cuando ganas. Jamás cargamos a alguien, sabemos perder y sobre todo ganar. Respeto dentro y fuera de la cancha, porque es muy fácil ser canchero dentro de la cancha. Ya nos volveremos a cruzar”, tiró Javier Berges.

