Denuncian quema indiscriminada en La Mora II de La Victoria

Los vecinos de la zona urbanística La Mora II, ubicada en La Victoria, municipio Ribas del estado Aragua, denunciaron la mañana de este lunes, su descontento ante la quema indiscriminada de las zonas boscosas del complejo.

Personas optaron por salir de sus viviendas



En este sentido, los afectados mencionaron que este panorama se vive desde hace varios años, sin embargo, estas últimas semanas se han intensificado las quemas, consiguiendo que más de un vecino pueda sufrir alguna afectación en su salud.



Explicaron que cuando comienzan a quemarse los espacios, el humo y la calima entra por todos los conjuntos residenciales, obligando a sus habitantes a buscar alternativas para paliar la situación con el humo, que se les mete hasta el interior de sus hogares, afectando de manera directa a más de 500 familias. Según ellos, salir y esperar unas horas que todo pase siempre es la mejor opción.

Quema indiscriminada



“De verdad que esto que estamos viviendo por aquí es demasiado fuerte, no entiendo como siempre todo se incendia en un dos por tres. No sabemos el motivo, si es a consecuencia del sol o por personas inescrupulosas, pero lo que sí tenemos claro es que cada vez el escenario es peor. Por estos conjuntos residenciales viven muchos niños y adultos mayores, que pueden presentar enfermedades y todo por la falta de atención y de poner mano dura”, mencionó la vecina Wanda Pacheco.

No hubo espacio de la zona urbanística donde el humo no se adentrara



La señora María Fernanda Torres agregó: “Hoy me despertó el olor a humo espantoso y cuando salgo de mi cuarto, toda mi casa estaba llena de humo, casi me muero y cuando me asomo por la ventana, veo que se estaba quemando el mismo terreno de siempre. O sea es algo ilógico que siempre sea el mismo. Yo siento que son personas que no tienen nada que hacer y comienzan a quemar todo, es por eso que hago como muchos un llamado al alcalde o la gobernadora, a que tomen cartas en el asunto y sancionen si es de hacerlo, para evitar daños en la salud de las personas”.

Terreno vulnerable



María Martínez expresó: “Ese terreno siempre es vulnerable para los incendios, anteriormente podíamos ver, porque era un espacio abierto, pero ahora que tiene dueños, nos es imposible. Hacemos un llamado a ellos, para que nos ayuden a nosotros los vecinos a ver cuál es el detonante de estos incendios que nos están acabando.

Ciudadanos exigen que se tomen cartas en el asunto y sancionen si es necesario



Por su parte, el señor Teodoro Pernía, quien se encontraba saliendo de su residencia dijo: “Yo soy paciente respiratorio, ya van como cuatro veces en menos de un mes, que debo salir corriendo de mi propia casa para poder cuidar mi salud, por culpa de unos inconscientes. Como yo hay mil vecinos que sufrimos de problemas respiratorios y hasta niños. Entonces, de verdad necesitamos que nos ayuden a buscar soluciones”.



Es por ello que hacen un llamado a las autoridades para que solucionen este percance que aparentemente se presenta en horas de la mañana y perjudica la salud de familias en la urbanización La Mora II de La Victoria. Hacen hincapié en que esas áreas son un pulmón vegetal que es protegido por algunos ciudadanos conscientes de los beneficios; sin embargo otros atentan contra la naturaleza.

DANIEL MELLADO | elsiglo