Victorianos exigieron limpieza del parque recreativo en La Mora

El parque recreativo que se encuentra ubicado en las adyacencias de la segunda entrada de la comunidad de La Mora I, en La Victoria, municipio Ribas, según quienes habitan en sus cercanías se encuentra en total estado de abandono, por lo que solicitaron a los entes competentes el acondicionamiento de las instalaciones.

Habitantes aseguran que se les hace imposible hasta entrar al sitio



Los residentes y transeúntes de esta parte de la entidad ribense, aseveraron que basta con una visita a la zona recreativa para observar como la maleza y la basura la tomó por completo, sin contar que no cuenta con iluminación y cercas en buen estado, lo que vuelve imposible adentrarse al mismo, a por lo menos a realizar una pequeña limpieza.



Indicaron que anteriormente el parque era utilizado por los más pequeños del círculo cercano y hasta por los mismos adultos, como zona de encuentro y recreación, sin embargo debido a las deplorables condiciones en las que se encuentran no han podido llevar a cabo más actividades de este tipo.

Abandono en parque recreativo



Milagros Graterol manifestó que en la actualidad el lugar sólo sirve de refugio para algunas personas de la calle, como baño público y hasta sitio de abandono de animales muertos.



“Todo lo que puedan lanzar a ese montarral es bueno; ahí se mete gente a toda hora, hacen sus necesidades, botan cosas y demás; y no podemos decir nada por temor, porque ahorita uno no sabe quien, es quien. De verdad necesitamos atención, porque este era un parque donde los chamos jugaban bastante y más que al lado tiene una cancha. Por aquí contamos con espacios para que se recree la gente, pero si no se mantienen como se hace, lo positivo se vuelve negativo”, dijo Graterol.

Los juegos o distracciones apenas se ven en medio de la desidia



Del mismo modo, Pedro Tovar agregó: “Necesitamos del lugar para la distracción de nuestros muchachos, no pedimos que todo se haga de gratis porque nosotros también podemos colaborar, lo que ameritamos es el apoyo de las autoridades, pues no contamos con los implementos necesarios, ni con los recursos. Esto lo que da es tristeza por la falta de empatía”.



Por su parte, Milena Higuera aseveró: “Sabemos que la Alcaldía está haciendo su mejor esfuerzo, porque hemos visto el rescate de algunos espacios, pero esto tiene tiempo, sería bueno que se organizaran y por lo menos mandaran a limpiar, para ver qué podemos hacer allí nosotros los vecinos”.



Entre tanto, los afectados hacen un llamado a la Alcaldía del municipio Ribas y a las direcciones pertinentes, para que presten atención a este inconveniente que no les permite vivir en tranquilidad, ni mucho menos brindarles un lugar de esparcimiento a los niños y jóvenes de la zona.

DANIEL MELLADO | elsiglo