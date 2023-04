Piqué habla sobre la salud mental tras beef de Shakira

Gerard Piqué habló como nunca de la salud mental y cómo sobrelleva los insultos y críticas que le hacen en la calle o que también recibe en las redes sociales, tras su separación de Shakira.

Piqué habla salud mental, por beef de Shakira

En una plática con su amigo Gerard Romero la tarde de este 1 de abril para su canal ‘Jijantes’ en Twitch, el exfutbolista habló de la Kings League, pero también de otros temas.

El periodista lo cuestionó sobre la presión y los señalamientos que ha enfrentado a lo largo de su carrera como futbolista, pero el español puso como ejemplo lo que vive desde 2022 tras hacer pública su separación con la cantante colombiana.

Piqué habla de Salud Mental

“Yo con el tema que he pasado el año pasado, mi expareja es latinoamericana, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades y no me importa nada”, dijo sin pelos en la lengua.

“¿Qué importancia les tienes qué dar? Es que es cero, no los vas a conocer nunca en la vida, son como robots, mentalmente esto es muy sano porque si le das importancia a cada comentario estás muerto”, agregó.

Piqué tiene claro que los ‘haters’ son cosas que no puede controlar, por lo cual los ignora.

“Tú no puedes controlar lo que la gente haga, tú puedes controlar lo que tú puedes hacer, y lo que tienes que hacer es vivir tu vida”, señaló.

Además, confesó que antes, en algunos momentos de su carrera, tuvo que ocultar sus emociones públicamente para no complacer a sus detractores, pues al no molestarlo con las críticas y señalamientos “se matan de rabia, pues (dicen) ‘haga lo que haga no puedo con él’. En el momento en el que os preocupaís han ganado”, dijo tajante.

¿Piqué tiró Indirecta a Shakira por su canción ‘BZRP Music Session #53’?



“Ahora nos dedicamos a ‘tirar el beef’, no quiero entrar (en detalles), pero también es un tema personal, el tema de ‘tirar beef’ que está muy bien que es la moda, pero luego no pensamos en las consecuencias que puede tener a nivel mental a la gente a la que le ‘tiras el beef'”, dijo sin mencionar a Shakira.

“Queda muy bien a título personal, pero luego no pensamos en la otra persona, ¿qué tiene qué pasar?, que alguien se suicide para que luego ‘¡oh nos hemos pasado!'”, añadió sin tampoco explicar si se refería a él o a su actual novia Clara Chía.

Piqué dice vivir una gran etapa en su vida



A pesar del asedio de la prensa y el ‘hate’ en redes sociales, el exjugador del FC Barcelona aseguró estar feliz.

“Estoy en un momento de mi vida que estoy súper feliz, intento pasar los máximos momentos posibles con la gente de mi entorno que me quiere, eso es impagable y es lo mejor del mundo”.

También confesó que se ha vuelto “indiferente” a lo que la gente opine de él: “Estoy muy decepcionado con lo que es la sociedad en sí, yo intento vivir mi vida y ya, ha llegado un punto en que soy indiferente absolutamente a lo que diga la gente y me da completamente igual, de verdad te lo digo”.

“Hemos nacido para vivir nuestra vida, nacemos y escogemos lo que queremos en todo momento y cada uno decide lo que cree es mejor para él y lo que le gusta más, puede que haya gente que esté de acuerdo o no esté de acuerdo, me da igual”, sentenció en la plática con Gerard Romero.

