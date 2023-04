Maracay se desbordó de fe este Domingo de Ramos

Una gran oleada de fe fue la que se vivió en las afueras de la Catedral de Maracay, al igual que en todas las parroquias del estado Aragua este Domingo de Ramos, con la bendición de las palmas, haciendo alusión a ese momento en el que Jesús entró triunfal en Jerusalén.

Cientos de feligreses fueron a recibir la bendición de las palmas en la Catedral de Maracay

Cientos de aragüeños demostraron con su devoción el deseo de que sea Jesús quien reine en sus corazones y por esto, monseñor Enrique Parravano, Obispo de Maracay, expresó su felicidad por ver a tantos fieles congregados para dar inicio a las celebraciones propias por la Semana Mayor.

“Hoy en las distintas parroquias se está celebrando el Domingo de Ramos, con una Eucaristía donde los fieles acuden con palmas para ser bendecidas y luego llevarlas hasta sus hogares para colocarlas en un lugar visible y así recordar a quien hemos aclamado para que reine en nuestras familias, a Jesús el Salvador”, explicó Parravano.

Monseñor Enrique Parravano, obispo de Maracay

ACTIVIDADES RELIGIOSAS

El obispo además invitó a toda la feligresía para que participen en todas las actividades religiosas de esta semana, en especial, resaltó el Miércoles de Cenizas que es el Día del Nazareno, quien tiene una gran devoción en todo el país. “En la Catedral, la misa será a las 10:00am y luego tendremos en Santa Rita el encuentro de unos 20 nazarenos”, acotó Monseñor.

Asimismo, Parravano señaló que para el día jueves se estará realizando en horas de la mañana, la Misa Crismal y en la tarde la Cena del Señor con el lavatorio de los pies; el Viernes Santo es un día de reflexión sobre la pasión y muerte de Jesús, por lo tanto, en la tarde se estará realizando una celebración para adorar a la cruz.

El sábado por la noche será la vigilia pascual con la bendición del agua y del fuego y además se realizará el bautizo de algunos catecúmenos, para luego el domingo dar el gran grito del “aleluya” con la Resurrección de Cristo.

NAZARENO RESTAURADO

Por su parte, el padre Jesús Díaz, párroco de la Catedral de Maracay, afirmó que con el inicio de la Semana Santa, que considera como un tiempo de encuentro con el Salvador, la Catedral permanecerá con sus puertas abiertas para toda la feligresía que quiera acercarse y participar en cualquiera de las actividades.

Padre Jesús Díaz, párroco de la Catedral de Maracay

Asimismo, el párroco informó que en esta ocasión, para el Miércoles Santo, la Catedral recibirá la imagen restaurada del Nazareno. “Para ello, estamos organizando la Eucaristía a las 7:30 a.m. para luego a las 10:00 a.m., celebrar la misa solemne presidida por nuestro obispo y a las 4:30, la Misa de las Promesas y posteriormente la procesión”, precisó.

Es importante acotar que la restauración del Nazareno estuvo a cargo de una familia, en conjunto con la Cofradía del Santísimo, quienes tomaron la iniciativa para realizar este trabajo y para ello, el artista José Orta de Santa Cruz de Aragua, fue el encargado de poner en acción este proyecto, siendo este un experto en el arte sacro, razón por la cual ya ha restaurado otras imágenes, como la de San José y la de Jesús Cautivo.

“Estas piezas no sólo representan un gran valor desde el punto de vista de la fe, sino que también desde el punto de vista artístico, esto es una obra de alto valor, ya que, aunque no hay una certeza de los años que tiene, debido a las labores que realiza el artista, se puede decir que data del siglo XVII aproximadamente, así que estamos hablando de una obra que no tiene un precio material que podamos cuantificar”, comentó el padre.

CERCANOS A DIOS

En este sentido, el presbítero invitó a toda la población a buscar en las redes sociales de la Catedral toda la información referente a las actividades que se estarán realizando. “El llamado es a acercarnos a Dios, indistintamente si vamos a la playa o la montaña, siempre habrá un templo cercano donde podamos asistir”, puntualizó.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo