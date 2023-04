Para el gremio docente en la entidad, el reciente nombramiento de la profesora Piedad Quintana como Autoridad Única de Educación no genera ninguna expectativa, pues sólo esperan una respuesta oportuna que cumpla con todas las solicitudes salariales que vienen exigiendo los maestros durante más de 12 semanas de protesta nacional.

Así lo expresó el coordinador del Comando Intergremial del estado Aragua, Richard Rivas, quien indicó que dicho nombramiento cayó por sorpresa a todo el gremio, ya que consideraban que había otros cuadros de formación y peso interno que muy bien podrían ocupar el cargo.



“Nos ha sorprendido el cambio de Autoridad Única, aunque ya habían rumores, sin embargo nos sorprende, teníamos en mente otros nombres. No hablaré de la gestión del compañero Leonardo Alvarado, ya será juzgado por los mismos colegas si algún día vuelve a su escuela por no dar respuesta a los trabajadores”, resaltó.

Respuestas para el sector trabajador

Asimismo, destacó que debe haber un reconocimiento para todo el sector trabajador ya que gracias a su lucha de calle, se logró un pequeño avance, reconociendo que hay un problema interno en las tendencias del gobierno que no supo dar respuesta a las peticiones de los docentes que se cansaron de vivir con un salario hambreador.

“Para nosotros el que sea no nos interesa, lo importante es que de una respuesta a los trabajadores. Por ahora no tenemos ninguna expectativa con ese nombramiento, en pasadas reuniones con la gobernadora ella estuvo presente, así que no queremos que venga con cuentos a decir que es nueva porque conoce toda la realidad”, afincó.

En tal sentido, el Comando Intergremial sostiene que por ser dirigente sindical, la nueva Autoridad Única de Educación en Aragua debería tener bajo su criterio, la defensa de los trabajadores por encima de cualquier posición política o patronal.

“Hoy tiene doble función, mantener el papel en la práctica, el respetar los derechos contractuales de los trabajadores y la Ley del Trabajo y hoy como patrón debe ser una persona dada al diálogo, conversación y a la búsqueda de la conciliación”, enfatizó.

Finalmente, espera que Quintana ratifique lo planteado en las reuniones pasadas, como el no perseguir a los docentes y no ordenar a los directores levantar expedientes, dándole la bienvenida bajo la mejor disposición siempre y cuando se ponga al margen de la ley en beneficio del gremio.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

foto | JOEL ZAPATA