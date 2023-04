La Alcaldía del municipio Santiago Mariño del estado Aragua, por intermedio de la Dirección de Cultura, dio a conocer la programación para la Semana Santa 2023; la municipalidad, además de apoyar las actividades religiosas, también ha propuesto un cronograma que permitirá potenciar el desarrollo de la cultura y turismo de la jurisdicción.

Todo listo para la celebración de la Semana Mayor en el municipio Santiago Mariño del estado Aragua

Jesús Corniel, director de Cultura de Mariño, informó que todo está preparado para la celebración de la Semana Mayor, en un ambiente de mucha fe, paz, alegría, regocijo, y por supuesto, con el performance de amabilidad que identifica a los turmereños.

Realce al período religioso

Enfatizó el funcionario que la alcaldesa Joana Sánchez ha sido muy precisa en los lineamientos, en virtud de darle realce a la importancia que representa todo el periodo religioso.

Detalló que el Domingo de Palma (o de Ramos), la alcaldesa Sánchez realizará un aporte a las diversas comunidades eclesiásticas mariñenses. “Entregará 10.000 palmas para la respectiva bendición. Los días Lunes y Martes Santos se oficiarán misas desde las 5:00 p.m.”, manifestó.

Jesús Corniel, director de Cultura de Mariño

Corniel indicó que el miércoles 5 de abril se llevará a cabo “la emblemática Procesión del Nazareno, recorriendo las comunidades y parroquias de Mariño, además de la muy popular Misa de Gloria, tradicional en el municipio desde las 7:00 a.m.”.

Para los días Jueves y Viernes Santos se realizarán las misas, como también El Recorrido de los Siete Templos, la procesión y recorrido de la imagen de Jesús en el Sepulcro (el viernes).

El día Sábado de Gloria se realizará la bendición del agua del municipio Santiago Mariño y el Domingo 9 la Misa de Domingo de Resurrección. “El último día se llevará a cabo un grandioso show nocturno de fuegos artificiales”, añadió.

“Es importante señalar que nuestra alcaldesa Joana Sánchez hará un aporte a más de 23 comunidades del municipio para la organización y sean parte de esta celebración religiosa; nosotros estamos potencializando la cultura, las tradiciones en nuestro municipio Santiago Mariño de manera territorializada a través de las diferentes agrupaciones o equipos de trabajo, entre ellos los CLAP, la red de articulación socio-política, Somos Venezuela y otros”, recalcó Corniel.

PARROQUIAS ECLESIÁSTICAS

El Director de Cultura explicó que Mariño tiene distintas parroquias eclesiásticas, como lo es la Virgen Niña (Pedro Arévalo Aponte), Santo Joaquín y Ana (San Joaquín de Turmero), San Pedro Apóstol (19 de Abril), Santiago El Menor (La Casona), La Virgen Caridad del Cobre (La Julia) y Jesús de la Misericordia (Overos).

“Todas las parroquias y comunidades que hacen vida religiosa católica dentro del municipio Santiago Mariño, gracias a la alcalde Joana Sánchez, tendrán un mínimo aporte para poder realizar estas actividades religiosas, en virtud de fortalecer las tradiciones que marcan esta Semana Santa 2023”, expresó el director de Cultura.

PROGRAMA RELIGIOSO SEMANA SANTA

Domingo 2-4-2023

8:00 am Santa Misa Domingo de Ramos

10:00 am Bendición de las Palmas (Lugar Plaza Aérea

10:15 am Santa Misa

5:00pm Santa Misa

6:00 pm Recorrido Imagen Jesús en el Huerto.

Lunes 3-4-2023

7:00 am Santa Misa

5:00 pm Santa Misa

6:00 pm Recorrido Imagen Jesús atado a la Columna.

Martes 4-4-2023

7:00 pm Santa Misa

5:00 pm Santa Misa

6:00pm Recorrido Imagen Jesús Humildad y Paciencia.

Miércoles 5-4-2023

7:00 am Santa Misa

10:0 pm Santa Misa

5:00 pm Santa Misa

6:00 pm Recorrido Imagen Jesús de Nazareth (Plaza).

Jueves 6-4-2023

10:00 am Recorrido Imagen Santo Cristo.

5:00 pm Cena del señor.

6:00 pm Hora Santa.

Viernes 7-4-2023

7:00 am Hora Santa.

10:00 am Salida de Imagen Santo Sepulcro

1:00 pm Entrada del Santo Sepulcro al Templo (seguidamente las 7 palabras)

3:00 pm Hora de la Misericordia

5:00 pm Santa Misa

6:00 pm Recorrido Imagen Sepulcro

Sábado 8-4-2023

7:00 am Sermón de la Soledad.

8:00 pm Limpieza del Templo.

6:00 pm Vigilia Pascual. Entrada triunfal imagen del Resucitado.

Domingo 9-4-2023

8:00 am Santa Misa

11:30 am Santa Misa

5:00 pm Santa Misa

6:00 pm Recorrido Imagen Jesús Resucitado.

