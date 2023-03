Tostado Café, un aroma que invade La Victoria

Rodeada de monumentos históricos, con la estatua de José Félix Ribas y la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe bordeándola, se encuentra una tiendita que nació hace más de un año con el nombre de “Tostado Café”, allí el olor a “negrito, guayoyo y con leche” es factor denominador, que marca el inicio de la realización de un sueño.

Su fundadora, docente de profesión, Ruth Gálvez, explicó que este proyecto de Tostado Café, era una idea que la tenía rondándole en la mente desde hace mucho tiempo, pero no lo logró hasta el año pasado cuando decidió iniciar este camino, que además de servirle de distracción le ayudaba con los múltiples gastos de la vida diaria.

“Tostado Café es un hijito; es un sueño que yo tenía desde siempre, pero por cuestiones de la vida lo había dejado a un lado. Sin embargo, las mismas situaciones me hicieron reconsiderar la idea y fue allí cuando comencé a investigar, a buscar la forma de emprender. Como docente busqué los pro y los contra, me eduqué, porque de esa forma yo sabía que iba conseguir marcar la diferencia, fue un camino largo, pero gratificante, pues he ido logrando lo que me propuse poco a poco; y lo mejor es que es con compromiso y con amor”, mencionó Gálvez.

Igualmente, la profesora señaló que el nombre de su emprendimiento nació, porque la acción de tostar, es uno de los primeros pasos por los que pasa el café para que las personas puedan degustarlo. “Nosotros somos Tostado Café, porque queremos convertirnos en el inicio de las actividades de nuestros consumidores y no hablo sólo de tomar café en la mañana, sino de entablar conversaciones con un café, de negociar con un café, de enamorarse con nuestro café; queremos ser eso, los primeros en atención para nuestros clientes”.

EL CAFÉ SIEMPRE PRESENTE

Como buena llanera, decidió emprender con café porque siempre está presente entre los venezolanos, “en las mañanas un café para despertar, en las tardes se reúnen por un café y en las noches para no perder la costumbre también hay una tacita. Tomando en cuenta todo esto, estudié y estudié, para luego gestionar mi puestito hasta que me lo dieron; y lo quería aquí en la plaza José Félix Ribas, porque el café no hay mejor forma de tomarlo que en un lugar bonito, tranquilo y que sea parte de uno mismo, tomando nuestras tradiciones, pero innovando con los nuevos avances, porque hasta el tomarse un café ha tenido evolución”.

Según la creadora de este emprendimiento, la ubicación de su local “le mató dos pájaros de un solo tiro”, pues se estaban cumpliendo dos de sus sueños, el primero, demostrarse que no hay un tiempo específico para tener miedo, pues hay que luchar por lo que se quiere y el segundo impulsar lo bonito de su ciudad, donde ha transcurrido casi toda su vida y donde ha sentado raíces.

“El tiempo de Dios es sumamente perfecto, todo pasa en el momento exacto y ésta es una de las acciones que demuestra que él está presente, por eso no hay que decaer. Actualmente me encuentro vendiendo mis cafés tradicionales, pero con un plus creado por mí. En Tostado Café nos tomamos nuestro negrito con una crema de café tostado”, dijo.

DANIEL MELLADO | elsiglo