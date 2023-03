Panpizza: Un mensaje de amor

Desde un apartamento en La Victoria, un pequeño horno y con la creatividad de bandera, inició un sueño llamado Panpizza, conformado por Claudia Lugo y su pequeña familia, quienes pese a las adversidades lograron salir adelante, dejando atrás los prejuicios del que dirán, en cuanto a su emprendimiento y demostrando que las metas sí se cumplen.

INICIO

Panpizza nació el 28 de mayo de 2020, en medio de una pandemia que dejó sin fuente de ingreso a muchos ciudadanos, entre ellos a Claudia, quien luego de mucho rebuscar en sus conocimientos y las alternativas de salir adelante, decidió probar en el mundo gastronómico.

“La puesta en marcha de Panpizza, inicialmente fue con la preparación de panes de queso y tocineta, pero requeríamos hacer algo más, necesitábamos ese toque; ahí fue cuando comenzamos a probar pizzas, para conseguir ese plus que nos identificara y lo conseguimos a la semana y con ese mismo empuje y con mucho esfuerzo, comenzamos a preparar las pizzas, en un hornito donde sólo nos cabían dos de ellas y que tardaba hasta 25 minutos, eso nos tenía pendiente porque era demasiado tiempo de espera, sin embargo lo estábamos haciendo”, explicó Lugo.

Al mismo tiempo, comentó que ese inicio fue bastante duro, pues la primera semana no vendieron nada. “La primera pizza nos salió un martes y comenzamos las preparaciones un jueves de la semana anterior, eso nos dejó un sabor agridulce; pero no significó que decaeríamos en nuestro sueño, por ende el valor familiar se hizo presente convirtiéndose ellos en nuestros más fieles clientes, quienes nos animaban y por ende comenzamos en las cajas a enviarles mensajes de agradecimiento, eso fue marcando a sus conocidos, quienes comenzaron a encargar y hasta esperar sólo por la llegada de esa pizza con un mensaje, era una pizza acompañada de una tarjeta, algo innovador que no se veía en La Victoria”, dijo.

PANORAMA DE CRECIMIENTO

Todo panorama de crecimiento se fue afianzando hasta que crearon una cartera de clientes que poco a poco fue contribuyendo para que luego de seis meses se abrieran paso y así consiguieran un nuevo lugar donde ya podían tener mejor desenvolvimiento.

“Pienso que la creación de las cajas y su personalización fueron un punto focal para nosotros, porque eso nos catapultó. Con nuestras pizzas se hacían propuestas de matrimonios, peticiones de perdón y hasta felicitaciones por divorcios y todo con el sabor de Panpizza plasmado, lo que nos dio a conocer, en sí, fue ese factor agregado que nos posicionó en la mente de muchos, que era parte de nuestro cometido”, puntualizó.

Finalmente, el sueño se expandió, cambiaron de locación y ahora se encuentran en un reconocido centro comercial, y esta vez con un menú más amplio.

“La creación de nuestro emprendimiento es una fiel muestra de que todo lo que nos propongamos lo logramos, si tenemos compromiso y enfoque. No es fácil, pero en la vida tenemos dos opciones o lloramos o vendemos los pañuelos, hay que colocarse metas y si decaemos debemos recordar que podemos cambiar los planes, pero jamás las metas”, aseveró.

DANIEL MELLADO | elsiglo