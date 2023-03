Maduro pidió invertir recursos robados en programas sociales

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió este miércoles recuperar los recursos robados por mafias de corrupción en sectores estratégicos del país, entre ellos el petrolero, para que luego sean invertidos en programas sociales en favor de la población.

Maduro solicitó que esos recursos se recuperen en sectores estratégicos. EFE/ Prensa de Miraflores

“Los organismos de investigaciones me tienen que garantizar y la Fiscalía le tiene que garantizar a este país que todos esos recursos que se robaron se reencuentren, se reinviertan al Estado y los podamos meter en los programas sociales para nuestro pueblo, más temprano que tarde. Es un compromiso que tenemos”, dijo en un acto transmitido por el canal del Estado VTV.

El mandatario reiteró que, “desde hace semanas ya”, ha “dirigido personalmente”, con “paciencia, con mucha intuición y profundidad”, una investigación contra la corrupción, junto con un “grupo importante” de funcionarios de la Policía Nacional Anticorrupción y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), así como con el fiscal general, Tarek William Saab.

Maduro afinca seguir la lucha contra la corrupción

Advirtió, además, que se seguirá “profundizando” esta lucha contra la corrupción, que, de momento, ha dejado un saldo de 25 personas detenidas -14 funcionarios del Estado y 11 empresarios-, de los cuales “casi la mitad” han confesado, según Maduro.

“Ya tenemos la confesión de casi la mitad de los capturados de las fechorías y de los robos que estaban cometiendo contra nuestra República (…) Yo me indigno mucho, déjenme decirles, me indigno, casi que me lleno de ira, de rabia, frente a la corruptela, de gente que le dimos toda la confianza (…) y terminaron robando al pueblo en circunstancias tan difíciles”, expresó.

Agregó que “apenas (…) se ha logrado capturar una parte de las riquezas, mansiones” en varias zonas del país, incluyendo una urbanización acomodada de Caracas.

El pasado sábado, el fiscal general mostró un vídeo de material incautado, en el que se observan decenas de vehículos nuevos de alta gama y avionetas, sin especificar la cantidad de unidades encontradas ni el monto al que asciende el desfalco, una cifra que la Fiscalía espera presentar en los próximos días.

EFE