“Detalles Dilcia”, un proyecto que se moldeó en Ribas

En la parroquia Zuata del municipio José Félix Ribas, se encuentra la señora Dilcia Hernández, quien desde el año 2011 alternó su profesión de docente con su emprendimiento que nombró “Detalles Dilcia”, que le ha brindado un mejor desarrollo, no sólo a nivel profesional, sino comercial.

“Todo mi camino de ser emprendedora se inició en el 2011, cuando por invitación de una colega inicié un curso de manejo de masa flexible para ayudar a mis estudiantes con destrezas, desde allí le fui tomando cariño. Tiempo después la situación se fue tornando difícil y comencé a pensar en qué alternativa podría tomar para ayudarme con los ingresos y vi como desde mi profesión podía hacerlo. Sin embargo no contaba con los recursos para comenzar en esto y eso me desanimó un poco”, contó la docente.

No obstante, este obstáculo fue derribado, ya que los valores familiares se hicieron presentes, cuando su hermana, quien se encontraba fuera del país, decidió inyectarle el factor monetario y con él las ganas de “ponerse manos a la obra”, en la búsqueda de este sueño y de su tranquilidad en medio de un panorama un poco desfavorecedor.

Dilcia Hernández

“De verdad que lo que vivía en ese momento era algo fuerte, pero mi hermana me impulsó en todos los aspectos y empecé a hacer mis detalles en masa flexible, los primeros fueron muñecos grandes, pero no me sentía cómoda, ya que me ayuda mucho la motricidad fina y fue allí cuando comencé a hacer detallitos pequeños que las personas pudiesen obsequiar y a Dios gracias fue bien aceptado”, dijo.

El arte con la masa flexible

Siendo así, que su casa fue el lugar perfecto para que esta emprendedora tomara el camino de la manualidad para salir adelante y con el talento que ya tenía. “Yo poco a poco me he ido superando, hago pedidos casi que diarios y mi mejor ganancia es ver como las personas te agradecen, el que te digan que lo que haces, lo haces bien, te anima a salir adelante y a fortalecerte”.

Es tanto lo que Dilcia ha logrado por medio de su emprendimiento, que aunado a la materialización del mismo, se abocó a atender a su comunidad, por medio de la masa flexible.

“Vi que era buena en lo que hacía y decidí dar cursos a las jóvenes más que todo, a las que están en estado o que no tienen metas claras, para que aprendieran un oficio y por medio de él lograran emprender, porque si yo pude, ellas también somos mujeres luchadoras y eso hay que demostrárnoslos nosotras mismas”, exclamó.

“Voy a seguir adelante y tratando de ayudar desde mi trinchera, un claro ejemplo de eso es mi hermana, a quien enseñé este arte y ahora es mayorista en el país en el que se encuentra. Es necesario que nos apoyen, por eso yo quisiera que en la medida de lo posible nosotras las emprendedoras, que nos ayuden a seguir persiguiendo nuestros sueños”.

