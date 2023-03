Armando Cachapas: Ármalas a tu manera

En el eje Este de Aragua hay una gran capacidad para el emprendimiento y las ganas de quienes viven en estos municipios se hace evidente con cada uno sus ahora negocios establecidos, este es el caso de Armando Cachapas, que nació en la cocina de un hogar en La Victoria y dos años después ya tiene su local.

María Gabriela García, junto a su hermana y su papá Armando, crearon en la cocina de su casa este emprendimiento, donde se les ocurrió colocar el nombre de su progenitor, además de tener el concepto de que sus comensales las armen a su manera.

María Gabriela García

Es por eso que en la actualidad no tienen combos predeterminados, ya que su concepto se basa en que el cliente es el encargado de decir como y con que acompañantes se va a comer estas deliciosas cachapas.

Los cierto es que este emprendimiento nació en pandemia como muchos otros y en una reunión familiar salió esta opción, ya que en la ciudad de La Victoria no habían muchas ventas de cachapas y en el 2021 no tenían prácticamente competencia, por eso esta familia emprendedora se aventuró con el rubro de la comida, luego de hacer no solo estudio de mercado, sino también del producto que estaba y que hoy ofrecen.

Tal como lo cuenta García, la receptividad ha sido excelente, ya que las críticas han sido constructivas y eso los ha ayudado a creer como emprendedores.

Esta joven trabajadora, mientras preparaba una cachapa, rememoró aquellos momentos en los cuales cocinaban desde su casa y trabajaban sólo con delivery, hasta que lograron alquilar un local en el Centro Comercial Morichal.

NUEVA EXPERIENCIA

Desde diciembre inauguraron el local y esta es una nueva experiencia para ellos por el contacto directo con los clientes, “siempre buscamos la mayor cantidad de productos, nuestro menú se ha visto engordado. Hay cachapas con quesos realmente exquisitos que no se consiguen con facilidad en La Victoria, como son los quesos de mano y guayanés, además del tradicional cochino frito, y hace poco incorporaron a su menú el pollo asado. A esto se le suma la tocineta, el jamón, chorizo, arepitas, papas fritas y ensaladas”.

Cuando se le preguntó cómo esta familia ha logrado en tan poco tiempo ya tener un local, García dijo con una gran sonrisa, que a veces no se dan cuenta de lo que han avanzado hasta que alguien se los pregunta.

“Porque comenzamos con una plancha en donde podíamos hacer sólo dos cachapas y ahora tenemos una con capacidad de 8, tenemos asador y un espacio cónsono para atender a todos los clientes”, dijo.

Con estas metas alcanzadas, la emprendedora señaló que lo que se han propuesto es seguir creciendo y trabajando para ser una referencia no sólo en el municipio Ribas, sino en todo el territorio nacional.

Te recomendamos: La Sandwichería: Un punto casi obligado en La Victoria

Dentro de los consejos que dio a otros emprendedores es que deben tener mucha paciencia y ser constantes, “esto es primordial en lo que se va a emprender, y sobre todo aprender sobre lo que se está haciendo”.

KARLA TRIMARCHI | elsiglo