Manitas Chic: Accesorios que emocionan

Reylen Manotas y Reina Ruiz son madre e hija, que desde hace siete años se dedican a la creación de pulseras. Lo que comenzó como una venta sólo para amigas, se ha convertido en una tienda virtual conocida en todo el país.

Reylen detalló que su madre toda la vida ha trabajado con bisutería y manualidades, por lo que decidieron crear “Manitas Chic”; “realmente nunca pensamos que era tan serio y que le íbamos a sacar tanto provecho, pero es un emprendimiento sólido que ha perdurado en el tiempo”.

Mencionó que dentro del emprendimiento dividen tareas, “mi madre trabaja más que todo con la fabricación, yo me encargo de las fotos y redes sociales, aunque también fabrico. Ofrecemos todo tipo de bisutería, tanto para damas como para caballeros y hasta hemos vendido accesorios para mascotas”.

IMPULSAR LAS VENTAS

Reylen manifestó que al inicio del emprendimiento no vieron las redes sociales como apoyo, pero con el paso del tiempo han impulsado las ventas; “hace unos cuatro años creamos la cuenta en Instagram, en ese tiempo no veía las redes sociales tan importantes y no me dedicaba de lleno, pero ahora sí veo la diferencia y el potencial”.

Y es que el objetivo de Manitas Chic es llegar a todos los rincones del país, “queremos llegar a toda Venezuela, no solamente al estado Aragua, esta es una tienda que transmite emociones, no es sólo vender accesorios, es también que las personas se alegren al momento de recibir su pedido o regalar una pieza nuestra, por eso personalizamos nuestras prendas”.

Por su parte, Reina Ruiz detalló que aunque no ha sido fácil, su pasión por crear la lleva a continuar apoyando a su hija; “esto para mí es una pasión y me encanta hacerlo, ella se dedica a las redes sociales y a la venta y yo me encargo de fabricar, complementarlo con nuestras vidas ha sido complejo, pero esperamos poder seguir creyendo y darle alegría a las personas con @manitaschic”.

MÓNICA GOITIA | elsiglo