Azzimut: Creando lo que dicta el corazón

Tomar la decisión de emprender en medio de una economía hostil es un reto enorme que requiere mucha dedicación, pero sobre todo sacrificio y buena voluntad.

Azzimut, más que tazas, crea recuerdos

Dichos valores corresponden a Zenaida Páez, quien es fundadora y creativa de la marca Azzimut, especialistas en sublimación y diseños de tazas para toda ocasión.

“Azzimut nació por la necesidad de hacer algo propio, soy de las personas que no está acostumbrada a trabajarle a nadie, quizás por la manera particular que tengo de trabajar, me gusta tener la música alta, eso es algo que disfruto”, dijo.

Las tazas con frases sublimadas son las más buscadas por sus clientes

Zenaida Páez

Recordó que al principio realizó cosas personalizadas para su familia, pero a medida que pasó el tiempo los artículos fueron gustando, y llegaron los pedidos.



“Primero comencé a hacer cosas para conocidos, de ahí decidí montar mi propio negocio, y hoy ya son siete años en esta aventura llamada”.

Cada día creando desde el corazón

Como cualquier negocio de un país en crisis, las trabas han sido muchas, pero con constancia, esfuerzo y mucho sacrificio, Zenaida ha sabido posicionar su marca, al punto de darse a conocer en gran parte del territorio nacional.

“Yo cuando empecé a nivel comercial, lo hice realizando franelas para caminatas, la producción fue bajando y tocó buscar otra alternativa. Fue un proceso de investigación arduo, pero llegué a la conclusión de que la gente compra muchas cosas para el colegio, así que me inicié haciendo morrales”, relató.

Para la creadora de Azzimut, la clave del éxito es hacer caso a lo que dicta el corazón, siempre persiguiendo el sueño, sea cual sea, de manera apasionada.

“Hay que perder el miedo, pero lo más importante es educarse, si tenemos ganas de hacer algo, hay que prepararse para hacerlo bien. Esto de emprender no es solo, hay que unirse a personas que tengan visión similar, porque en algún momento se necesitará a alguien que te levante y te diga sí puede”, afirmó.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo