Alicia’s Estetica: un mientras tanto prologando

Hoy día, una de las ramas del emprendimiento con más demanda en el mercado es la belleza, convirtiéndose en un negocio de alta rentabilidad en gran parte del mundo, sin embargo, no todo es color de rosa, se debe tener una preparación previa, acompañado de una estricta disciplina para generar buenos resultados como lo es Alicia’s Estetica.

Estefanía Manzanilla

Tal es el caso de Estefanía Manzanilla, comunicadora social de profesión, pero que actualmente lleva las riendas de “Alicia’s Estetica”, un negocio dedicado al cuidado personal de la mujer, cejas y pestañas, quien vio una oportunidad de emprender mientras se encontraba a la espera de su título profesional.

“Di mis primeros pasos en la sala de mi casa, comencé con pocas clientas y un pequeño espacio mientras esperaba mi título. A finales de 2020 abrí mi primer local y me fue relativamente bien para ser una principiante”, relató.

Preparación para el cuidado de la mujer

Con la llegada del mes de marzo, se decretó una cuarentena que paralizó la vida social y económica del mundo entero debido a la pandemia del coronavirus, esto obligó a Estefanía a cerrar su local, pues sus ingresos bajaron y no era rentable en el tiempo.

“La pandemia me obligó a cerrar el local por un tiempo, estaba pagando alquiler y como no generaba ingresos no tenía como pagarlo. Regresé a mi casa a trabajar, estamos en plena pandemia y era un poco difícil”, recordó.

Poco a poco las oportunidades fueron llegando, hasta lograr ocupar un espacio en uno de los principales centros comerciales de la ciudad, donde hoy día atiende a su clientela, quienes quedan satisfechas con su negocio.

También te puede interesar: Arte Jelambi: Cada estilo es una obra maestra

Para Estefanía la parte más difícil de un emprendimiento en general es el comienzo, pues de la manera como te enfoques, dependerá la rentabilidad del negocio, “las personas creen que con iniciar en esta rama te vas a hacer millonario. Es un trabajo que requiere mucha constancia, hay día que no viene clientela, incluso meses, pero es cuestión de paciencia, creo que eso es la clave”, precisó.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo