Delicias Escuela Gastronómica: Ingredientes para emprender

Una vida dedicada a trabajar en el área gastronómica los llevó a plantearse un camino diferente, trabajar en el sector, pero sin la responsabilidad que implica ser empleado; convirtiéndose en asesores y formadores de talento. Hoy el resultado es Delicias Escuela Gastronómica

Los emprendedores siguen confiando en Venezuela.

De esta forma, Cleidys Castillo y Germán Isturis, sin temor y con mucho optimismo, desarrollaron GI Asesoría Gastronómica, sólo que con el tiempo esta idea evolucionó hasta convertirse en “Delicias Escuela Gastronómica”, donde no sólo te enseñan a cocinar sino que te capacitan para que seas un emprendedor culinario.

Cómo es esto, el plan de estudio no sólo implica cocinar, también te capacitan para dirigir tu propio negocio y que la opción de ser empleado sea una decisión y no una obligación.

“Comenzamos este emprendimiento ante la necesidad de tener tiempo para nosotros, ya que dedicábamos gran parte de nuestras energías a los diferentes cargos que desempeñábamos, en mi caso a la administración de restaurantes y mi esposo como encargado de una cocina y de todo lo que implica la puesta en funcionamiento de un establecimiento, por esta razón comenzamos a evaluar pasar de empleados a asesores, esa fue nuestra primera idea y surgió un pequeño emprendimiento, donde asesorábamos a los dueños de restaurantes y su personal”, explicó Castillo.

El empredimiento que se convirtió en una Escuela Gatronómica

Recordó la emprendedora, que en un momento un amigo los invitó a dar un curso de cocina y les agradó la idea, siguieron con las asesorías, pero comenzaron a preparar cursos y el emprendimiento evolucionó en una escuela.

“Con el tiempo nos dimos cuenta de que muchos de nuestros egresados salían a trabajar en restaurantes o no ejercían por el tema de sueldos y condiciones y ahí volvimos a evolucionar y convertir los cursos en un programa para emprendedores culinarios, donde los enseñamos a cocinar, pero también le brindamos herramientas gerenciales, motivacionales y comunicacionales, para que cada emprendedor pueda desarrollar su propia marca gastronómica”, destacó Castillo.

Para estos emprendedores, los inicios no fueron sencillos, muchos de los cursos ofertados no tenían demanda y en ocasiones iniciaban las actividades con uno o dos estudiantes, no obstante la tenacidad de ellos y la calidad de sus formaciones los llevó a convertirse en la mejor opción de formación del ramo.

Un proyecto avalado por la Academia

Delicias Escuela Gastronómica es pionera en la formación de cocineros, por esta razón sus planes de estudios los avalaron la Universidad Bicentenaria de Aragua y la Universidad de Central de Venezuela.

“No es fácil; pero todo este emprendimiento nos ha dado muchas satisfacciones, hemos formado a chefs que han logrado premios internacionales, de igual forma, hemos tenido estudiantes que desarrollaron sus negocios en países europeos o asiáticos, con mucho éxito y esto es una muestra del gran trabajo que estamos realizando”, destacó.

Germán y Cleidys coinciden en que este es el momento para emprender, pero para ello, hay que hacer lo que les gusta, no por obligación, los emprendimientos son como niños que hay que llevarlos con amor para que den los resultados esperados, por eso la pasión en lo que se hace es tan significativo, de igual forma, es importante la capacitación, sin ello es muy difícil alcanzar el éxito, concluyeron.

