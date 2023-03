El partido político venezolano Movimiento al Socialismo (MAS) exigió este lunes al exministro de Petróleo Tareck El Aissami, quien recientemente renunció a su cargo para “apoyar” la investigación por corrupción que cursa dentro de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), que “dé la cara al país” y explique los hechos delictivos relacionados con la compañía.

“¿Dónde está Tareck El Aissami? ¿Por qué no le da la cara al país? Que nos explique cuál es la situación jurídica de él ante estos hechos de corrupción bochornosos en Pdvsa”, exigió la vicepresidenta de esta organización, María Verdeal, citada en un comunicado.

Para la dirigente política, la trama de corrupción revelada este mes tiene “conmocionados” a todos los venezolanos, por lo que desde el MAS esperan que se plantee una investigación apegada a la normativa establecida.

En este sentido, recordó que no es el Ejecutivo nacional a quien compete investigar hechos de corrupción, sino que es una tarea de los “organismos jurisdiccionales, el Ministerio Público (MP/Fiscalía), los tribunales o los organismos de seguridad”.

También te puede interesar: TSJ destaca compromiso del Poder Judicial en lucha contra la corrupción

No obstante, consideró que en Venezuela no hay control sobre las actuaciones de los funcionarios y las instituciones públicas no cumplen su función contralora.

“¿Será que los signos ostentosos de vida que llevan ciertos funcionarios nadie los percibe, solo los ciudadanos?. Entretanto, hay protestas desde enero del sector educativo, salud y de toda la administración pública que gana una miseria en sueldos y salarios”, apuntó.

Exministro de Petróleo

Este sábado, la Fiscalía detalló que un total de 25 personas -14 funcionarios del Estado y 11 empresarios- han sido detenidos hasta ahora por su presunta vinculación en una trama de corrupción denunciada por el Gobierno de Venezuela.

En una rueda de prensa, el fiscal general, Tarek William Saab, explicó que casi la totalidad de los implicados guardan relación con irregularidades cometidas dentro de la Superintendencia de Criptoactivos y la Vicepresidencia de Comercio y Suministros de la estatal petrolera Pdvsa.

De igual forma, adelantó que la Policía busca a otras 11 personas por estos hechos.

EFE