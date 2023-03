Granola El Abuelo: De la jubilación a la producción

Douglas Uzcátegui vivió un proceso muy común entre aquellas personas que reciben su jubilación, su vida cambió por completo y necesitaba encontrar un oficio, algo que le gustara hacer y que lo pudiese realizar desde su hogar, y es en esta encrucijada de emociones que nació “Granola El Abuelo”.

Granola El Abuelo nació para enseñar que nunca es tarde para empezar

“En el mes de marzo me jubilaron y en junio decidí iniciar este proyecto, pero durante esos meses de no trabajar, uno pasa un proceso en el que no sabes qué hacer con el tiempo libre y más aún si todavía te sientes en condiciones de trabajar; entonces mi hijo me dijo: ‘papá haga lo que usted sabe hacer, granola’”, relató Uzcátegui.

Sucedió entonces que para esos días el señor Douglas se acababa de convertir en abuelo, de allí surge el nombre de su emprendimiento y del hecho de que generación tras generación, en su familia han elaborado la granola.

Libre de carbohidratos

Douglas Uzcátegui junto a su hijo continúan un legado familiar que empieza a dar sus frutos

“A mí me enseñó mi mamá que es una especialista en este producto, ella tuvo una fábrica en Barquisimeto por más de cinco años hasta que tuvo que cerrar por la escasez de los productos durante una época difícil para el país y ahora le enseñé esto a mis hijos y al parecer, ahora los nietos también formarán parte de esto”, relató.

Como muchos saben, la granola es un alimento con alto valor nutritivo, libre de carbohidratos y rico en fibra, y fueron precisamente estos valores los que marcaron a su familia por generaciones. “Desde niño me alimentaban con granola, porque pertenecemos a la Iglesia Adventista, donde te enseñan que hay que nutrir el cuerpo con alimentos de la mejor calidad y lo más natural posible, y creemos en eso”, explicó.

También te puede interesar: Bati Frutas: Aferrados a un legado familiar

Bajo este concepto, Uzcátegui pensó que en esta nueva etapa podría beneficiar a las personas, proporcionando una vida saludable y en el futuro podría ser una fuente de trabajo para muchos.

Cada empaque de “Granola El Abuelo” contiene merey, almendras, nueces, coco, avena, pasas, ajonjolí, panela y ralladura de naranja; asimismo, el emprendimiento ya cuenta con un pequeño local, un horno, una cocina y otros implementos, incluso desde ese espacio ya se preparan paquetes para enviar a Puerto Ordaz, Valencia y Caracas.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo