Eliécer Mota: Un constructor de sueños

Eliécer Mota está en 5to. grado, estudia manualidades, juega fútbol, dibuja y recibe clases de cuatro. Además, en los últimos dos años ha tomado muy en serio el oficio de emprender y para ello se viene preparando; su objetivo es sacar provecho a las habilidades con sus manos y su creatividad, que ha demostrado con la elaboración de camiones utilizando cartón como materia prima.

Eliécer deja a todos sorprendidos por las habilidades que tiene

Es buen conversador, una virtud que tiene. La dinastía de sus familiares lo han motivado, porque por mucho tiempo se han dedicado a la carpintería.

Sobre lo que elabora tiene una explicación muy clara. “Estaba viendo videos por las plataformas digitales y me encontré con la construcción de unidades de carga pesada utilizando cartón. Mi mamá iba a botar una caja del CLAP y se la pedí; allí comenzó todo”, indicó el niño.

Fue elaborando un camión con el apoyo de sus padres. Necesitaba un patrón, que fue trazado de inmediato e inició su ejecución. “Poco a poco lo fui armando, mi mamá me ayudó a pintar y mi papá manejó la pistolita de silicón porque tiene un pequeño problema con el cable; fue así como lo ensamblé”, detalló.

PROYECCIÓN

Después de eso, comenzó a correr la voz sobre el pequeño constructor de camiones, por lo que fue contactado por la periodista Natalia Dale, quien organizaba una mini-feria de emprendedores. “Así fui a ese evento y me di a conocer, todo el mundo quedó impresionado con lo que realizaba. Desde entonces, me han llamado de varios lugares para que muestre mis habilidades y creatividad, que puse en práctica para construir otras unidades, entre ellas, trineos y tanques”, acotó.

Paso a paso, el niño elabora sus camiones de cartón

Especificó que por solicitud de adultos ha vendido sus trabajos, como “ocho en total” y otros “los he regalado”, especialmente a otros niños.

Aún no habla de negocios, sonríe con picardía cuando lo abordan con el tema, pero tímidamente asegura que se preparará para asumir retos.

Cuida los detalles y cuando se equivoca, como cualquier otro ser humano se preocupa, “aunque siendo sincero, me pongo bravo, pero me enfoco nuevamente y alcanzo el objetivo, incluso, el segundo corte me queda mejor que el primero”.

Su utopía es ser constructor de carros. En lo primero que piensa es en armar de verdad una Hummer, por lo que a sus padres no le extrañaría que próximamente con cartón ensamble una de esas camionetas como práctica de lo que quiere ser cuando sea grande.

Cada día se prepara para construir sus camiones, trineos y tanques. Perseverancia, pareciera es el verbo (transitivo) que le define; estudios, deporte y creatividad es parte de su cotidianidad. Su sueño, paso a paso, se hace realidad.

