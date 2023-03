Dinor Collection: Una marca que se consolida

El proyecto arrancó en el año 2017; fue una iniciativa de un trío de amigos, que fue tomando fuerza con el paso de los años; hoy en día sigue siendo una realidad y cada vez más se posiciona del mercado. Dinor Collection superó rápidamente las expectativas y su expansión demuestra que su historia aún no tiene punto final.

Jessika Colmenares, CEO de Dinor Colecction

Jessika Colmenares, CEO de dicha marca, es el motor de esta iniciativa. “Los límites los pone Dios, nosotros solamente debemos tener constancia y trabajar, eso hace la diferencia”, aseguró, quien también es Licenciada en Administración Comercial de la UC-La Morita.

Comenzaron con la confección de ropa íntima, pero no fue suficiente. “La marca es mi hija, pero ya Dinor Collection tiene sus hijos, como lo son las tiendas de trajes de baño, ropa deportiva y una variedad de productos que ofrecemos (Fragrance), paso a paso vamos creciendo”, puntualizó.

INICIO DEL SUEÑO

Resaltó que la iniciativa comenzó cuando estudiaba 5to. semestre. “Entonces decidí unir los conocimientos de costura de mi mamá con mi formación académica y como siempre me han gustado las ventas, el marketing y la publicidad, me propuse realizar un buen enlace de todos estos aspectos. Después comenzaron a surgir la lluvia de ideas y gracias al esfuerzo y a la bendición de Dios la marca se ha ido consolidando”, describió.

Está segura que ha disfrutado todo el proceso, sacando provecho a lo positivo y afrontando las dificultades, “porque si esto es fácil cualquiera lo haría”.

En su ilustración sobre su negocio, Jessika hace referencia a una situación personal; fue diagnosticada con escoliosis, pero no fue suficiente para detenerla. “Ha sido una motivación incluso, para estudiar y trabajar en lo que me gusta. Las cosas negativas la podemos transformar en cosas buenas; tal vez alguna empresa no me iba a contratar por mi condición, por lo que me llevó a buscar otra manera de desarrollarme en lo laboral”, afirmó.

Detalla que el logo de la marca tiene un diseño muy emotivo, primero, porque están las letras de sus amigos que iniciaron el proyecto, y segundo, hay una muñequita que tiene cierta inclinación que representa la escoliosis. Su filosofía es que “los sueños son para hacerse realidad, no tenemos porque rendirnos”.

CRECIMIENTO DE LA MARCA

Además del empeño y la motivación extra, la CEO de la marca aseveró que uno de los secretos que le ha brindado excelentes resultados es el uso de las redes sociales. “Por ahí ha estado la proyección de Dinor Collection, que se suma a la calidad de lo que ofrecemos”.

Sobre el crecimiento resaltó que se debe a la innovación; junto a su mamá, Leida Martínez, se encargan de realizar los diseños y las confecciones, pero siempre hay que buscar iniciativas nuevas. “Tal vez uno no tiene todos los recursos, pero cuando uno comienza a hacer algo, no hay porqué detenerse, tenemos que insistir”, añadió.

Jessica ha tenido el apoyo de Leida, su mamá, durante todo este tiempo

Jessika ha tenido varias facetas que le han permitido crecer como persona y profesionalmente. “En dos oportunidades fui encartadora del diario elsiglo y eso me permitió relacionarme con muchas otras personas; el compartir, el servir, el ser, también son oportunidades de crecimiento”, subrayó.

Recomienda a los nuevos emprendedores relacionarse y formarse permanentemente. Como motivadora natural citó a Eduardo Galeano: “Hay mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, que pueden cambiar el mundo”.

