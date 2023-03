Geysi Acevedo Reyes, la enfermera de las cejas

Antes de retirarse de su trabajo como enfermera en el Hospital Central de Maracay, Geysi Acevedo Reyes meditó por varios días qué opción laboral tenía para ganar dinero, rememorando varios oficios que en el pasado realizaba.

De enfermera a pintar cejas por un sueño

La profesional primero probó vendiendo cintillos de casa en casa por la comunidad de San Vicente, municipio Girardot, y a pesar de que tuvo receptividad, no era lo que realmente deseaba.

En medio de esa disyuntiva, Acevedo recordó que hace unos años atrás había realizado un taller de cejas y pestañas, oficio en el cual se sintió muy a gusto, decidiendo entonces emprender en el mundo de la estética femenina.

Geysi Acevedo Reyes, es ejemplo de constancia y disciplina

Resultó ser el camino correcto para Acevedo, quien aseguró que ahora gana más como cejista que como enfermera, algo que resulta en el fondo muy triste pues se convirtió en profesional de la salud con mucho esfuerzo.

Enfermera a pintar cejas por un sueño

La necesidad de emprender “surgió en plena pandemia y cuando llegó la crisis, casi a todos nos agarró en casa, y siempre tenía en mi mente qué puedo hacer para generar ingresos nuevamente, ya que había renunciado a mi trabajo en el Hospital y entonces comencé en este mundo, primero a domicilio”, relató la enfermera.

Y así poco a poco fue consolidando el sustento diario para ella y sus padres, con el apoyo de su esposo, buscando la independencia económica y soñando con ser una gran empresaria.

“Mi madre y mi esposo fueron mi apoyo, porque comencé comprando una vitrina con unos ahorros, precisamente producto de la venta de los cintillos, y así poco a poco comencé comprando los productos para las cejas, pestañas, el pigmento y las pinzas; cada día fui avanzando más”, explicó .

Y el sueño de tener un emprendimiento en cejas se consolidó gracias a esa filosofía de hacer sentir bien a la mujer resaltando su belleza natural. “Esta pieza donde estamos ahorita es la casa de mi mamá en la calle Tamanaco de San Vicente”, apuntó.

Perseverancia, pasión y dedicación

Para finalizar, la licenciada en enfermería Geysi Acevedo Reyes comentó que su sueño es seguir creciendo y algún día aspira a tener hasta su propia academia. “Gracias a Dios he tenido la oportunidad de formar a esas chicas, también emprendedoras que han tenido esa intención o esa iniciativa de aprender un oficio, y Dios me ha concedido aportarles lo que yo he aprendido, y poder compartir mi experiencia, poder impartir mis conocimientos”, manifestó.

Concluyó extendiendo un mensaje a los nuevos emprendedores sobre la importancia de fijar objetivos. “A todos los emprendedores les digo que tengan mucha fe, paciencia y consistencia. No es fácil, no lo será, pero si tienen la perseverancia y la pasión y esa dedicación a lo que les gusta aportar al mundo, creo que van a lograr sus sueños”.

LINO HIDALGO | elsiglo

fotos | BETZABETH DELGADO y JOEL ZAPATA