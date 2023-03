Candy Love Cake: Amor, familia y tortas

Andreína Mejía, creadora de Candy Love Cake, aprendió el oficio de la repostería a temprana edad, gracias a la insistencia de su madre, con quien preparaba dulces para satisfacer el paladar de la familia.

Andreína Mejía, creadora de Candy Love Cake

A través de los años este conocimiento que adquirió de manera empírica fue perfeccionándose, y nunca se imaginó que le daría los ingresos necesarios para mantener una familia de cuatro integrantes en la comunidad 23 de Enero de Maracay.

“Desde muy pequeña siempre me ha gustado la repostería, siempre me ha llamado la atención. Como tal me dedico a este emprendimiento desde hace dos años debido a la pandemia, y me siento bien por emprender algo que me gusta”, relató Mejía.

La dedicación y esmero son la clave para el éxito

La repostera realiza tortas para fiestas de cumpleaños, bodas y cualquier tipo de ocasión, cumpliendo siempre la exigencia de la clientela y apegándose a las recetas.

Candy Love Cake satisface el paladar



“Empecé haciendo tortas de cumpleaños para la familia, mi mamá hacía los cursos y yo era la que hacía las recetas con simplemente leerlas”, destacó.

Y este aprendizaje tan fructífero le ayudó a criar a sus dos hijas, de 2 y 5 años respectivamente, “porque trabajo en mi hogar, tengo la disposición que yo quiera y puedo cuidar a mis hijas, que es mejor que dejarlas con alguien”, aclaró.

Y como todos los emprendedores, el sueño de Andreína Mejía es llevar a “Candy Love Cake” a ser una gran empresa de panificación y repostería, “llevarlo a un local propio, tener una panadería y pastelería, seguir adelante, porque es algo que me apasiona”, manifestó.

Finalizó indicando que con estos pensamientos cualquiera pueda hacer realidad sus objetivos, sabiendo que en esta vida hay altibajos. “Ha sido difícil, este tipo de negocios tienen sus bajas, hay momentos donde hay bastante trabajo, como hay momentos que no. El consejo que les doy a los nuevos emprendedores es que luchen por su sueño y el que persevera vence”, sentenció.

LINO HIDALGO | elsiglo

fotos | BETZABETH DELGADO y JOEL ZAPATA