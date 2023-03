Lucía Conesa Trimarchi: Maquillando las redes

La cuarentena trajo consigo un sinfín de oportunidades para el mundo, especialmente para los creadores de contenidos en redes sociales, quienes extendieron su creatividad y lograron convertir un simple hobby en una oportunidad para emprender un negocio. Tal es el caso de Lucía Conesa Trimarchi, quien se da a concer maquillando las redes.

Lucía Conesa Trimarchi sigue explotando su creatividad por las redes

Ese fue el caso de Lucía Conesa Trimarchi, quien para finales de 2021 inició su emprendimiento de maquillaje, que con esmero y pasión logró consolidar, convirtiéndose en referencia dentro del mundo de las redes, con su talento para resaltar la belleza de las mujeres.

“A mí siempre me gustó el maquillaje, pero fue una decisión que tuve hacia mediados del 2021 a empezar a crear contenidos y a subirlos a las redes sociales. Siempre me gustó lo que tiene que ver con la belleza y decidí crear contenidos que a mí me funcionen, para así ayudar a las otras personas a que aprendan a maquillarse y conocer de productos”, relató Conesa Trimarchi.

El arte de maquillar se aprende

La jovencita ofrece también lentes de contacto, pelucas y productos para el cuidado de la piel. Pero amplió su nicho hacia la asesoría a colegas, especialmente a quienes están comenzando a subir contenidos a la Internet.

Creación de contenidos

“En la cuarentena exploté mi parte creativa. Me dio tiempo de adentrarme con la creación de contenidos, el tiempo necesario que tuve para Instagram y Tik Tok”, comentó.

Aunque el emprendimiento salió empíricamente, basado en las tendencias actuales, Conesa Trimarchi está consciente de que sin formación no se alcanza el éxito. “Hice un diplomado y he ido aprendiendo a través de tutoriales vía Internet, y a otros referentes de maquillaje”, mencionó.

Ofrece también productos de belleza

Por eso ha dedicado también su espacio en Instagram y Tik Tok a enseñar e impartir este arte, destinado tanto a chicas como a caballeros; “todo público en general, porque la creación del maquillaje es un mundo abierto, tanto para hombres como mujeres. En mi estudio atiendo a clientas, dicto asesorías de conexión con marcas, eso me ha permitido ayudar a otras creadoras de contenidos también”, enfatizó.

Claro ejemplo de perseverancia

Lucía Conesa Trimarchi es un claro ejemplo de perseverancia, por la forma como poco a poco fue armando su estudio, con el apoyo de su esposo.

“La creación de contenido ha sido ensayo y error, ver qué me funciona, qué es lo que le funciona a mi comunidad también. En el futuro me gustaría, aparte de continuar con esto, tener mi local”, concluyó la futura influencer de belleza.

LINO HIDALGO

fotos | BETZABETH DELGADO y JOEL ZAPATA