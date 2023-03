A la plaza Sucre de Cagua, Luis Canelón llega todas las mañanas a estacionar su carrito de chicha Feliz de Caneloso, ofreciendo este delicioso producto a los transeúntes de la localidad. Tiene un firme propósito, llevar el sustento a su familia y consolidar las bases para comprar una casa propia.

Luis Canelón busca llegar lejos con su chicha

“Esta idea surgió gracias a la inspiración de mis hermanos, quienes comenzaron a elaborar chicha primero que yo, entonces me animé a hacerla y venderla, gracias a esto me ha dado para sobrevivir”, expresó el creador de la “Chicha Feliz de Caneloso”.

“Se levanta de madrugada”

Canelón relató que ya van 10 meses desde que comenzó con el emprendimiento, relatando que se levanta de madrugada para preparar la mezcla, acomoda los implementos y parte hacia el centro de Cagua con la esperanza de vender todo su delicioso producto.

“Yo le agrego los topping de Dandy, Flip, Froot Loops, entre otros ingredientes que al público le gusta más”, precisó.

Canelón comentó que antes de ser chichero estuvo trabajando para una empresa local, pero por un tema de salud tuvo que abandonar esas labores. “Estoy limitado un poco de salud y comencé a trabajar en la calle y bueno me ha ido bien”, añadió.

Apoyo de la municipalidad

No obstante, está consciente de que no tiene las permisologías adecuadas para laborar en Cagua, esperando un apoyo de la municipalidad para consolidar su emprendimiento.

“Espero que en algún momento me den el permiso para trabajar, estar en el marco de las leyes, porque quiero seguir con mi trabajo”, aseveró.

Por lo pronto, aseguró que la chicha a base de arroz ha tenido una buena acogida entre los sucrenses, esperando seguir creciendo y consolidando este negocio que hace feliz el paladar de la gente.

Un paso importante

“Mi sueño es tener mi casa, para mi familia. No sé si vendiendo chicha pueda alcanzarlo, pero uno nunca sabe, este sería un paso importante”, aclaró Canelón.

Finalizó extendiendo un mensaje a los nuevos emprendedores de la ciudad de Cagua, asegurando que no hay mejor trabajo que el que se hace honradamente. “A veces no se consigue lo que uno quiera, pero se tiene la satisfacción que estás haciendo algo por el pueblo y no le haces daño a nadie”, concluyó Canelón, esperando que esta reflexión llegue más allá de las fronteras de Venezuela.

LINO HIDALGO

fotos | BETZABETH DELGADO y JOEL ZAPATA