El domingo 25 de marzo de 1973 salió a la calle la primera edición del diario elsiglo de Maracay, el Matutino de los Valles de Aragua, pionero de un periodismo que ha respetado a sus asiduos lectores durante todo este tiempo; por ello se hizo de la preferencia en el centro del país.

Mañana se cumplen cincuenta años de aquella histórica fecha. Este periódico surgió desde una óptica pluralista y se ha mantenido en el tiempo con el firme objetivo de informar con precisión objetiva y con carácter serio que ha hecho la diferencia con el resto.

Lógicamente, aquella edición no es la misma que circula en los actuales momentos, ya que se ha adaptado a los múltiples cambios sujeto a los avances tecnológicos y acoplado al quehacer cotidiano a la que ha se ha expuesto la humanidad.

5 décadas siendo cabecera de los lectores

Durante cinco décadas, elsiglo, prácticamente se convirtió en cabecera de los lectores; se ha ganado un lugar de preferencia dentro de la sociedad, por lo que cada una de sus ediciones es una obligada prioridad llevarla a los hogares.

El ingeniero Tulio Capriles Hernández (†), su presidente editor, supo hilvanar desde el inicio una estructura sólida del periódico; lo que nació como una utopía, se transformó en una realidad consolidada, por ello, fuera de toda hipérbole, el estado Aragua lo celebra por todo lo alto.

La trayectoria de este diario no se hizo en un abrir y cerrar de ojos; se ajustó a los acontecimientos, marcó pautas y desde los años 70 hasta este siglo XXI, ha cosechado excelentes resultados, que se subraya en la aceptación de los lectores.

Por supuesto, ha sorteado dificultades, situación que ha hecho fuerte al diario; los obstáculos se han transformado en trampolín para ubicarse entre los más reconocidos de Venezuela, conservando su esencia, la de informar veraz y oportunamente.

Recurso Humano: Un Baluarte

El recurso humano, durante estos 50 años ha sido baluarte para asumir retos. Con profesionalismo y sentido de pertenencia ha recorrido todo este tiempo, porque se ha entendido, que con valores, principios y gracias a la unificación de criterios, está la fuerza, en virtud de salir adelante, de ser exitosos.

Son muchas las experiencias y anécdotas que se pueden contar durante 50 años de este diario; pero consideramos que son los propios lectores, que como hacedores naturales de historias, son quienes pueden ser los más fieles narradores de lo que representa el Matutino de los Valles de Aragua. Es imposible pasar por alto, que de ellos nació la célebre expresión: “Si no salió en elsiglo, no pasó”.



El siglo que también pertenece al estado Aragua -como es lógico- cambió paulatinamente su versión natural, y paso a paso, sus modificaciones necesarias, las cuales han sido apreciadas por la ciudadanía en general.

En este sentido, el doctor Tulio Capriles Mendoza, presidente del periódico, con una visión vanguardista, llevó a elsiglo a dar ese salto entre lo físico (ejemplar en papel) a los derivados de la digitalización de contenidos; es por ello, que una nueva edición puede ser seguida a cualquier hora y en distintos puntos del globo terráqueo (multiplicidad de acceso).



Avances tecnológicos

Pero la decisión de adecuarse a los avances tecnológicos no cambia nada la línea editorial, tampoco se dejó de un lado la edición impresa, balanceada y apegada a los criterios de objetividad. Suma un plus, fortalecer la relación entre medio y público, porque asumir ese reto permite interactuar con los usuarios, es decir, marca la interactividad prácticamente en tiempo real.



Se dicen fácil 50 años, cinco décadas al servicio del pueblo; el diario elsiglo celebra las “Bodas de Oro”, aún se mantiene como el preferido de sus lectores y usuarios; para regocijar este nuevo aniversario se ha preparado la excelente edición “Tiempo para seguir Emprendiendo”.



Estamos seguros que los lectores disfrutarán de todo el contenido, tal como sucedió en el 2022, con la entrega “Tiempos de Emprender” que por su estructura, contenido y seriedad, el periódico se distinguió con el Premio Nacional de Periodismo “Simón Bolívar”, por todo ese performance que representó el paso a paso para que una idea, proyecto, iniciativa o propuesta, pasara del sueño a la realidad; hoy muchos de ellos están consolidados, y en los siguientes días todos serán testigos a través de nuestras páginas, de sus experiencias, vivencias y objetivos.

Grata experiencia

En la elaboración de la edición aniversaria, participaron excelentes profesionales de la información, la mayoría jóvenes, por supuesto, bajo las orientaciones de los más experimentados, los licenciados Johnny Ozalh y Luis Quintero.

Los 50 años del diario elsiglo fue esa motivación extra para que nuestros periodistas tomaran la iniciativa de seleccionar a los emprendedores y las emprendedoras que consolidaron sus iniciativas o van camino al éxito.

Los periodistas de esta casa editora pasaron a ser entrevistados, en el contexto de lo que representan estos 50 años del diario, es de vital importancia conocer su punto de vista, con respecto al significado de su participación en esta edición aniversaria para el disfrute del lector. A continuación sus testimonios:



Vivencias de los emprendedores

Para Hernán González, orgullo del municipio Francisco Linares Alcántara, ser parte de esta edición tiene un significado muy importante, en relación al contacto directo con las personas que han hecho todo lo posible por salir adelante, tomando la iniciativa de trabajar con el oficio que más le gusta, primero para levantar a sus familias, y también, en virtud de forjar su futuro.



“Lo motivador era escuchar de ellos mismos sus vivencias, las altas y bajas”, señaló. “Hubo una frase que deja huella en mi labor; una señora con un discurso muy bien dirigido me dijo, hay que emprender para no depender. A mí juicio eso significa que no tiene ataduras para asumir retos”, puntualizó el periodista.



Por su parte, Chiquinquirá Rivero, amante de las tablas y el arte, se unió este año a la edición aniversaria. “Lo más bonito fue conocer a tantas personas; conocimos historias de vida que realmente son de mucho aprendizaje, porque a pesar de las dificultades siempre se puede salir adelante”, señaló.



Esta entrega, mencionó, es una propuesta muy interesante, porque se presentan esas historias que pueden ser de mucha inspiración para tantas otras personas.



“Lo que más me llamó la atención, primero, que en su mayoría son los jóvenes quienes tienen mayor iniciativa para emprender y de llevar toda esa parte legal de sus negocios. Muchos muchachos con 19 y 20 años, que con esfuerzo, dedicación y pasión ya han establecidos sus marcas”, resaltó.

Creatividad cualidad resaltante

Lino Hidalgo, el muchacho de Santa Cruz de Lamas, nuevamente es parte de este tipo de trabajo para celebrar un año más del periódico. “Fue un proceso bastante gratificante, ya que recopilé muchas experiencias. Todos coincidieron, que para emprender, lo que se necesita es constancia, disciplina, esfuerzo y amor”, aseveró.

Recalcó que la creatividad es una cualidad interesante de todos los emprendedores que abordó y argumentó que cada uno de sus entrevistados supo controlar los temores cuando las circunstancias lo ameritaron.



“Lo que más me sorprendió, que los venezolanos y en este caso, los aragüeños tienen todas las ganas de echar adelante, especialmente por su familia”, añadió Hidalgo.



Karla Trimarchi, la ítalo-venezolana (más criolla que europea) enfatizó que los leales seguidores del periódico, este año -como ocurrió en el 2022- se van a deleitar con la edición aniversaria.



“elsiglo siempre está innovando y presentaremos unos excelentes proyectos consolidados que nacieron del emprendimiento”, especificó, describiendo que tuvo la oportunidad de contactar personas que residen en el eje Este del estado Aragua, así como en la turística Colonia Tovar.



Experiencia Enriquecedora

“Fue muy enriquecedor esta nueva experiencia; se hizo periodismo de calle y de investigación y estoy segura le encantará a nuestros lectores y seguidores de las redes sociales”, subrayó Trimarchi, que el año pasado, junto a Jhonny Ozalh, en representación del diario, recibieron el Premio Nacional de las manos del presidente Nicolás Maduro Moros.



Daniel Mellado, corresponsal en el eje Este, es otro de los periodistas con experiencia en la elaboración de una edición aniversaria. “Es una experiencia bastante grata, donde nuevamente el licenciado Ozalh nos da esa confianza y las directrices en pro de fortalecer la esencia principal de este diario, que es informar”, narró de inmediato.



Expuso que nuevamente elaborar este tipo de trabajo permite una vez más, “demostrarnos que si podemos y que podemos seguir adelante”.

Trabajo en equipo



“Fue un trabajo bastante bueno, chévere, que realizamos en equipo. La edición aniversaria es una vitrina para dejar mostrar la fuerza que tienen los venezolanos, en este caso, los aragüeños, de salir adelante, es esa resiliencia necesaria para sacar un país adelante”, destacó.



Mauricio Bolívar participa por segunda vez en un trabajo de este tipo. “Estoy muy complacido por ser parte de esta edición por los 50 años del diario elsiglo; todos, los que somos oriundos de Maracay sabemos lo que significa este periódico, por lo tanto, se presenta la oportunidad por elaborar una excelente entrega”, explicó.



Bienestar para el pais

-Este año, compartir con todas esas personas que ha hecho realidad sus sueños no tiene precio, por lo que ha sido una experiencia bien bonita.



Bolívar recalcó que todos los emprendedores que abordó, no solamente buscan su bienestar individual o familiar, sino también por sacar adelante al país. “Constancia, dedicación, pasión y amor fue lo que más escuchó por parte de las personas que entrevistó.

Joel Zapata no escribió en esta edición, porque su rol es otro, el de captar esos momentos claves a través de la lente. “Zapatín” nuevamente dejó constancia de su precisión con la cámara, recogiendo esos momentos de alegría de los emprendedores, incluso, los instantes donde más de uno dejó correr por sus mejillas el agua sagrada y sanadora, no por el hecho de afrontar obstáculos (temor), sino por el sentimiento de superarlos y transformarlos en fortalezas.



“Cada uno ofreció sus vivencias, lo hicieron con mucha convicción, dejando entrever que no hay metas imposibles”, apuntó el veterano reportero gráfico.



Para finalizar, agradecemos altamente a todos nuestros lectores y usuarios por su lealtad durante todo este tiempo; son 50 años de vida, gracias a todos ustedes.



Enhorabuena celebramos el medio siglo.

HBRI.| elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA