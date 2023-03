Marcharon docentes y trabajadores de la UPEL – El Mácaro

Un grupo de docentes y empleados públicos del Instituto Pedagógico Rural El Mácaro (UPEL- El Mácaro) tomaron las calles del municipio Santiago Mariño, en la onceava semana de protesta por el rescate de la educación, para exigir una vez más al Ejecutivo Nacional mejoras salariales dignas que reivindiquen su calidad de vida.

Los docentes se concentraron en las inmediaciones de la UPEL El Mácaro

Bajo el lema “la clase de hoy la damos en la calle”, los trabajadores se concentraron desde muy temprano en las inmediaciones del centro universitario, para marchar hasta el Monumento Samán de Güere en la avenida Intercomunal, en reclamo de las respuestas ante el petitorio de reivindicaciones que demanda el sector desde inicios de año.

Luis Escalona

Al respecto, Luis Escalona, presidente de la Aproupel El Mácaro, indicó que de manera conjunta, el sector continúa en su lucha de calle por una educación que los beneficie a todos.

“Esta casa de estudios que tiene más de 87 años, está al borde del abismo, no tenemos estudiantes, no tenemos matrícula escolar ni docentes. Quién dará las clases del mañana si no contamos con una generación de relevo”, cuestionó.

Asimismo, comunicó que en la actualidad el sector universitario vive un déficit de aproximadamente 200 mil docentes, por lo que la cifra en los planteles educativos de primaria y secundaria debe ser mucho mayor.

“El Magisterio sigue en pie de lucha junto con los universitarios, con el sector salud y todos los gremios en conflicto. Seguiremos con nuestras protestas de manera pacífica hasta lograr la dignificación laboral de cada uno de los trabajadores de la administración pública”, sentenció.

“SEGUIMOS EN LA LUCHA”

Por otra parte, Delimar Salazar, directivo del Sindicato de Profesionales Técnicos de la Docencia y Afines del estado Aragua, Sinprotec, resaltó que tras varios días de lucha, aún no han recibido respuesta alguna que cumpla con sus exigencias gremiales.

“Esta actividad fue convocada por el Comando Intersindical justamente con la intención de manifestar el rechazo que tenemos los docentes, que ya en estos momentos llevamos 11 semanas de lucha y todavía no hemos recibido el incremento ni el reconocimiento de nuestra lucha por nuestras reivindicaciones”, aclaró.

Delimar Salazar

A su vez, comunicó que esta lucha es en pro a los artículos 89, 91, 102, 103 y 104, los cuales buscan dignificar la asistencia en dicha casa de estudios por el futuro educacional de la población, “si no hay maestros, si no hay profesionales que atiendan la educación, cuáles van a ser los profesionales del futuro. Para que exista un abogado, un ingeniero y un médico se necesita prepararse y si no hay maestros, quién los orientará”, condenó.

ATROPELLOS Y ACOSO LABORAL

Mientras tanto, la profesora Miriam Romero, de la EBE Mariano Picón Salas, denunció que el personal ha sufrido una serie de atropellos por parte del directivo de dicha institución, muy en especial por parte de la profesora Ana Bracho, quien junto a su equipo político ha tratado de perjudicar la lucha de los docentes en la jurisdicción.

“Esta persona se ha dado a la tarea de ir a nuestra institución a amedrentar con su grupo para que nosotros volvamos a clases. Nos han acosado. Ellos desconocen nuestra lucha, estamos cansados de la presencia de ellos en nuestra institución”.

Miriam Romero

En ese mismo orden de ideas, Marielena Zavala acotó que como docentes de la institución en cuestión, han sido privadas del libro, bajo la amenaza de que cuando dejen las acciones de protestas serán nuevamente ingresadas.

“No nos dejan firmar nuestros libros, nos amenazan con el profesor Leonardo Alvarado y nos dicen que nos quitarán el cargo si no volvemos a las aulas de clases”.

Marielena Zavala

SECTOR SALUD PRESENTE

Por otro lado, Domingo Martínez, representantes del Colegio de Enfermeras de Maracay, declaró que ante la ausencia de respuesta por parte de las autoridades, el sector salud sigue en la calle en respaldo al gremio educación, en la lucha por sus salarios.

“Hemos estado acompañando desde el día uno, desplegados en todo el municipio y hemos detectado que muchas escuelas y centros de salud están cumpliendo con labores de atender el paro”, aseguró.

Domingo Martínez

Para finalizar, hizo un llamado a todos los trabajadores del sector público en las diferentes áreas, a no decaer y seguir en pie de lucha en cada una de las actividades que se organizan por el rescate de las mejoras salariales de cada trabajador.

