Educadores realizaron una “Cadena de Medallas”

Una “Cadena de Medallas” fue lo que realizaron los educadores este jueves en la avenida Bolívar de Maracay, donde por onceava semana consecutiva continúan en pie de lucha, exigiendo al Gobierno nacional que les apruebe un aumento salarial y les devuelva los beneficios laborales arrebatados.

La cadena humana fue el mecanismo de lucha de los educadores

La manifestación se distribuyó en tres puntos, que fueron escenarios propicios no sólo para gritar al unísono “aumento salarial”, sino para sacar a relucir las medallas que para los educadores representan su conquista más simbólica, las que les otorgan la potestad de ser los formadores de futuras generaciones de nuestro país.

Hubo cánticos alusivos al aumento salarial

En este sentido, Maryori Díaz, docente activa del Ministerio de Educación, expresó que estas acciones están dirigidas al Estado venezolano, quienes aún no le conceden las anheladas mejoras salariales.

“Hoy nos encontramos en la calle exigiendo el salario justo que nos merecemos. También le decimos a las autoridades que sí hay dinero en Venezuela, que aquí no hay bloqueo”, aseveró la educadora.

Maryori Díaz

Explicó que esta manifestación pacífica fue para mostrar la medalla que para ello es el mérito de tanto estudio y esfuerzo que han logrado durante sus años de formación.

“Aquí no hay personas que no haya alcanzado un grado académico. Aquí están en esta protesta docentes de pregrado, postgrado, maestría, especialidades, doctorados y nosotros nos merecemos el sueldo el cual hemos estado luchando durante tantos años”, apuntó.

Nos han querido persuadir

Díaz aseguró que los docentes no se han agotado y no cederán a las ofertas para regresar a las aulas. “Nos han querido persuadir y querido llevar a las aulas con los horarios mosaicos, un horario mosaico que no tiene asidero legal, y nosotros nos vamos a mantener hasta alcanzar las reivindicaciones que requerimos”, sostuvo la docente.

Por su parte, Livia Estrella, integrante del Colegio de Licenciados de Educación en el estado Aragua, comentó que seguirán cumpliendo una agenda de lucha, ya que están a punto de consolidar los objetivos.

Livia Estrella, integrante del Colegio de Licenciados de Educación en el estado Aragua

“El Gobierno nacional está cediendo, pero tenemos que seguir en la calle. Y en Araguaestamos en pie de lucha”, expresó.

Para finalizar, Freddy Castellano, presidente del SUMA-Aragua, comentó que los educadores se mantienen en las calles con la moral alta, y que asegura que rescatarán sus primas laborales, el HCM y otros beneficios que le han sido arrebatados.

Freddy Castellano, presidente del SUMA-Aragua

Además informó que comenzarán una semana de lucha que consiste en una serie de protestas simultáneas en las principales entradas del país. “El lunes vamos a hacer una gran movilización a nivel nacional, para que el Ministerio de Educación sienta la presión y discuta la convención colectiva, que es necesaria para garantizar la paz en el país”, sentenció.

LINO HIDALGO | elsiglo