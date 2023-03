Omar López se pone en primera línea ante las críticas

Luego de dos días se sellada la eliminación de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol, Omar López se pronunció a través de su cuenta de Instagram. Lo hizo para posicionarse como el “único responsable” y el blanco de cualquier crítica que pueda tener la opinión pública sobre la selección.

Quería ser Campeón del Clásico, por mi familia, por mi padre, por mi país, por el orgullo profesional de levantar nuestra Bandera

De hecho, esa frase es la que inició su publicación. El mánager quiso restarle peso a los comentarios negativos sobre Silvino Bracho o cualquier otra individualidad que no haya tenido una buena actuación en el encuentro de los cuartos de final.

“En realidad, con toda la responsabilidad, no puedo iniciar este post de otra manera”, se puede leer en el enunciado. “Mis valores como ser humano, arraigados y heredados de mis padres me enseñaron a ser coherente con los desafíos que se me presentan en la vida”.

Incluso, aprovechó las líneas que le permitió la publicación y la sección de comentarios para expresar sus sentimientos actuales. Declaró que “quería algo grande para el país”, pero no lo consiguió por lo que “asumo todas las consecuencias”.

“Posiblemente muchos creerán que esto no me ha afectado, que no va a significar un estigma muy grande en mi vida, pero no es así”, continuó Omar López. “NO existirá NADIE que se haga llamar venezolano, que posea un pasaporte o cédula venezolana y no le duela más este momento que a mí”.

Omar López sale por Silvino

Durante los últimos días, Silvino Bracho ha recibido ataques por las redes sociales. No son pocos los venezolanos que lo señalaron como la cara de la eliminación de Venezuela, algo que no aceptará Omar López. De nuevo, para él es el “único responsable”.

“No permitiré que se juzgue a mis jugadores, unos muchachos que dieron el alma y sacaron el más grande sentimiento venezolano por defender a su país”, dijo el mandamás de la Vinotinto. “Juzgar a Silvino no es posible. Le tengo en mi más alta estima, respeto y confianza como persona y profesional dentro del terreno de juego. Fui yo quien tomó la decisión y soy yo el único responsable”.

López elogió el buen ambiente que se construyó en la selección gracias a Miguel Cabrera, José Altuve, Salvador Pérez y al resto de los peloteros. Es por eso que no permitirá más comentarios negativos sobre ellos y espera que caigan en su persona.

Elsiglo