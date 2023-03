Ange Unda la batea de home run

La polifacética animadora Ange Unda, el solecito, del matutino Portada´s por Venevisión ha sorprendido gratamente a toda la teleaudiencia y a hasta a los integrantes de su mismo Canal por sus conocimientos de béisbol. La rubia no solamente ha demostrado su afición hacia el béisbol, en este este Clásico Mundial, sino que ha dejado al descubierto el amplio conocimiento que posee de este juego de pelota.

Foto: Cortesía

“Soy una niña criada en una familia de hombres y obviamente lo que nosotros veíamos en nuestro televisor, no eran precisamente concursos de belleza, era el béisbol nacional y deportes en general”.

“Como venezolana tenemos esa cultura de amar el béisbol, cosa que le debo también a mi papá, que es quien siembra ese disfrute por la pelota”.

“Yo soy la más chiquita de la casa y mi papá siempre me llevaba consigo a todas partes, siendo en esos momentos que compartía con él donde recibí toda esa emoción y afición hacia este deporte. Mi papá lo es todo, si busco alguien específico responsable de mi afición por el béisbol, ése es mi papá”, relató Ange para explicar su predilección.

LEONES DEL CARACAS

Al consultársele sobre cuál de los equipos de la pelota criolla prefería, no dudó en afirmar: “realmente soy del equipo de los Leones del Caracas, no de Cardenales de Lara como se podría pensar por ser Barquisimetana, y no es porque no me guste el Cardenales! Lo que pasó fue lo siguiente; Y es que muy contrario a lo que la gente piensa, que al crecer en una familia de hombres, siendo yo la más chiquita, pues sería yo la consentida por todos, resulta que era totalmente lo contrario! me trataban como a un varón, eran fuertes conmigo, para que no fuera llorona, quejona o simplemente no los “fastidiara” con cosas de niña”.

Foto: Cortesía

“Entonces yo vivía en una constante lucha con ellos, y en mi rebeldía, veía que todos iban al Cardenales de Lara y yo solamente por llevar la contraria, decidí, desde niña, que mi equipo era el de los Leones del Caracas, también porque era uno de los que siempre ganaba, así lo decidí”.

La esbelta animadora, expresó, al preguntársele sobre la selección de Venezuela y su actuación en este mundial de béisbol:

“en este Clásico Mundial de Béisbol, pienso que Salvador Pérez, el cátcher de nuestra selección, ha sido pieza fundamental, en este momento. Otros que han destacado y han sido oportunos y contundentes son las actuaciones de: Anthony Santander y Luis Peralta tanto en el bate con en la defensa han sido cruciales. En pitcheo, sin que me quede nada por dentro, Pablo López y Luis García grandes profesionales del béisbol fundamentales igualmente, para los resultados positivos que tuvo el team Venezuela en la competencia”.

ADMIRACIÓN POR MIGUEL CABRERA

“Por otra parte no puedo dejar de hablar sobre mi admiración por Miguel Cabrera, por la carrera que ha forjado y además creo que todo el país siente lo mismo que yo, próximo a entrar al salón de la fama del béisbol”.

Al tiempo añadió, cuando se le abordó sobre cómo se prepara para las tertulias que surgen en su magazine, acotó: “yo creo que más allá de prepararme para la Tertulia del Clásico en Portada’s, el interés por el béisbol es algo que es mío, es algo propio, un amor que nace porque me lo inculcaron de niña, por el amor que tenía mi papá hacia este deporte”, dijo.

Foto: Cortesía

“Para prepararme tengo que saber de otros equipos con los que se enfrentaba Venezuela, más que todo porque si soy aficionada de las grandes ligas, por ende, cuando sé que hay un grande liga jugando en algunos de los equipos sé de quién se trata, cómo van sus estadísticas, entonces para mí es mucho más sencillo dar una opinión, porque es algo que vive en mí, no es ni siquiera algo preparado. Pero obviamente leo cómo van las tablas, cuáles son los resultados, y de algún otro jugador que desconozca, cómo ha sido su actuación en otras ligas, porque hay que recordar que el beisbol son estadisticas, o así lo aprendí”, aseguró.

PRÁCTICA DE DEPORTES

Unda, en cuanto a la práctica de deportes afirmó que en algún momento lo hizo con el Ultimate, “que se juega con un frisbee, como el fútbol americano pero con un frisbee, no es literal, pero es parecido. Y actualmente yo practico acrobacias en telas, air silk. Esos son mis deportes y por supuesto amo ir al gimnasio y caminar, correr, es uno de mis entretenimientos diarios, cosas que no publico mucho en las redes sociales, pero si es parte de mi vida”.

QUINIELA

Antes de finalizar, Ange dio a conocer su quiniela, en el electrizante encuentro final que se avecina: “obviamente entre los países que se enfrentarían en la final ha debido figurar Venezuela, y si lo hubiésemos logrado marcaríamos historia, porque habríamos llegado totalmente invictos. Porque en el único momento en que Venezuela para poder resultar campeón, podría haber perdido un juego era en la primera ronda eliminatoria, ya después no, porque se juega la ronda de muerte súbita, sólo es una oportunidad y el ganador es el que pasa a la siguiente fase. Pienso que Venezuela debió jugar la final acompañado de Japón. Y cualquier cosa podía ocurrir porque en el juego de Puerto Rico – México, todos esperaban que ganara Puerto Rico y resultaron vencedores los mexicanos. Esa era mi quiniela. Ahora que Venezuela no clasificó podría ser Japón y Estados Unidos, los finalistas”.

Además, agregó “y por supuesto estoy agradecida como siempre con mi Canal Venevisión, y esto hasta me ha sorprendido a mí misma, porque no sabía que tan buena era en este deporte para comentar , no sabía que tenía este conocimiento y me entero, es cuando me asignan participar en la sección La Tertulia del Clásico en Portadas, así que doy gracias a mi producción y por supuesto a mi Canal por darme las oportunidades que me hacen ser mejor profesional cada día”, concluyo.

