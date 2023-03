Luego de una noche de emociones y sueños alcanzados, donde Mauriany Osta, representante de la parroquia Choroní, resultó coronada como la Reina de Ferias de San José 2023 y debido a esto, la ganadora, junto a las reinas del Turismo, Crisleidy Rico, del Deporte, Ithaly Mayora y de la Cultura, Britney Widemann, recibieron a los medios de comunicación para un “Desayuno con las Reinas”, desde el Hotel Eurobuilding Express.

Medios de comunicación compartieron con las ganadoras en un “Desayuno con las Reinas de Feria”



Todavía sin creer todo lo vivido la noche del viernes, las hermosas candidatas agradecieron a Dios, a la organización presidida por Cinzia Machín de Morales y a la Alcaldía de Girardot, así como a sus respectivos asesores de modelaje, por toda la experiencia que les ha brindado este certamen.



Del mismo modo, anunciaron que esto no termina aquí, puesto que las actividades continúan y además ya existe toda una planificación con sus trabajos sociales y por esto, piden el apoyo a todos los maracayeros para que le hagan seguimiento a la labor que estarán realizando.

Cinzia Machín de Morales, presentó a la prensa a las nuevas Reinas de Ferias de San José 2023

Reinas de Ferias de San José



En este sentido, la presidenta de la organización, Cinzia Machín de Morales, aseguró que todo su equipo se siente muy contento por los resultados, en vista de que a su criterio, salió a relucir el trabajo y la preparación de cada una de las candidatas.



“Fue una noche increíble la que tuvimos este viernes en la Cancha Acuática de Maracay, donde sin duda alguna vimos reflejados los sueños de estas chicas, tanto en las mini reinas como en las reinas”, precisó Machín.



Asimismo, la presidenta de la organización invitó a toda la colectividad a mantenerse atentos a todas las actividades en las que estarán involucradas las nuevas reinas. “Este lunes será su primera aparición en público durante el desfile que se iniciará a partir de las 10:00 de la mañana desde la plaza Bolívar de Maracay hasta el Parque de Ferias de San Jacinto”, acotó.

Conversando con las reinas



Mauriany Osta, representante de la parroquia Choroní y nueva soberana de la belleza del municipio Girardot, además de su agradecimiento a la organización del evento, exaltó el desempeño de cada una de sus compañeras. “Dimos lo mejor de nosotras esa noche final, somos un gran ejemplo de que con perseverancia, constancia y dedicación los sueños se hacen realidad”, expresó.

Mauriany Osta es la nueva soberana de la belleza de las Ferias de San José



Además de esto, la nueva reina explicó que este ha sido un proceso de preparación muy importante en la vida de cada una de ellas y por eso se siente orgullosa de lo que han logrado. “Estamos demostrando que somos chicas humanas, con belleza integral, que a través de los valores podemos rescatar a nuestro municipio”, puntualizó.

Por su parte, Crisleidy Rico, reina del Turismo de las Ferias de San José 2023, afirmó que todavía no puede creer todo lo vivido. “Es la primera vez que tengo una corona en mi cabeza y estoy orgullosa de mí y de las personas que me acompañaron en este proceso y de toda una comunidad que me apoyó, para hoy poder estar aquí; se vienen cosas increíbles y espero que todos lo disfruten”, comentó.

Era mi corona



Ithaly Mayora, representante de la parroquia El Castaño, relató que siempre visualizó la corona del Deporte, por ser atleta y apasionada por distintas disciplinas deportivas. “Siempre pensé que esta era mi corona, porque el deporte es mi pasión desde muy temprana edad y cuando efectivamente la recibí, sólo pude pensar que los sueños se materializan cuando uno trabaja por ellos y los construye”, explicó.



Britney Widemann, Reina de la Cultura, aseguró que se siente muy feliz por este título obtenido, ya que su labor a partir de ahora será enseñarles a los niños muchas cosas importantes sobre su comunidad. “Los invito a seguir de cerca nuestro reinado, porque será un año prometedor, así que estén pendientes del proyecto social que vamos a estar desarrollando”, precisó.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo