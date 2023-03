Zorely Méndez recibió oficialmente su moto 0 kilómetros

El 23 de febrero del 2023, le cambió la vida a Zorely Méndez, quien fue la afortunada ganadora de la moto 0 kilómetros rifada por el diario elsiglo para premiar la fidelidad de sus lectores, pero ese día pudo materializarse este jueves, cuando luego de realizar todo el papeleo necesario, la ganadora pudiera salir del edificio azul con título de propiedad en mano y rodando en esta fantástica motocicleta.

Zorely Méndez y su familia recibieron oficialmente la moto 0 kilómetros

TRADICIÓN EN EL ESTADO ARAGUA

Es parte de la tradición en el estado Aragua, que su periódico por excelencia realice estos concursos, siendo este el primero del año 2023, que da pie a las celebraciones por los 50 años de este medio de comunicación a celebrarse en pocos días.

Con casi medio siglo de trayectoria, los lectores siguen confiando en la credibilidad y veracidad de la información que el Matutino de los Valles de Aragua proporciona y fue esa confianza la que llevó a Méndez al triunfo y hoy es testigo de que elsiglo sí cumple.

Recordemos que el día del sorteo, Méndez Barreto manifestó que para ella era increíble el hecho de haber resultado ganadora, “no me lo podía creer, estaba en la oficina y empecé a gritar de la emoción, por lo que mis compañeros de trabajo se acercaron a ver qué era lo que ocurría y me felicitaron, de verdad estaba muy emocionada (…) y aunque no sé manejar moto, sé que pronto aprenderé y así disfrutar de este gran premio”.

La ganadora se fue rodando en su motocicleta obsequiada por elsiglo

Te recomendamos: Zorely Méndez fue la ganadora de la moto “0” kilómetros

Por su parte, el licenciado Tulio Capriles Mendoza reiteró el compromiso de esta casa editora de premiar y cumplir con los lectores y seguidores que año tras año han permanecido fieles y siguen confiando en la transparencia, responsabilidad y credibilidad de tan reconocida empresa.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo