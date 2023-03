Jubilados y pensionados reprochan el aumento del pasaje urbano

Pensionados y jubilados del municipio Girardot, estado Aragua, expresaron su rechazo por el incremento del pasaje del transporte público en la localidad, asegurando que este se hizo de manera arbitraria, ya que no tomaron en cuenta las necesidades del usuario y como lo afectaría económicamente.

Teodomiro Aguilar, presidente de la Asociación Civil de Educadores Jubilados y Pensionados Unidos

En este sentido, Teodomiro Aguilar, presidente de la Asociación Civil de Educadores Jubilados y Pensionados Unidos del estado Aragua, explicó que tampoco se está respetando el cobro del medio pasaje para los adultos mayores, quienes son víctimas de agresiones y humillaciones si no cancelan la tarifa completa.

“Con el aumento del pasaje empieza la agresión a los jubilados y pensionados, y los colectores, que son un instrumento utilizado por los dueños del transporte, se comportan con una orientación de agredir, humillar e impedirle el paso de los adultos mayores si no tiene el pasaje completo”, manifestó Aguilar.

El pensionado también comentó que estas denuncias las han expuesto a la Alcaldía del municipio Girardot, como a los ediles del Concejo Municipal. “Muy poco les importa discutir y analizar l situación que vivimos los trabajadores, jubilados y pensionados”, acotó.

Agregó que este aumento debió paralizarse, ya que considera que no ha existido ningún tipo de movimiento salarial. “El Gobierno tiene una posición terca, negativa y sorda de atender la exigencia no sólo de los jubilados y pensionados, sino de todos los trabajadores del país. Por el contrario ha producido y autorizado en primer lugar que se aumenten los servicios públicos, pero el salario se encuentra congelado desde el 15 de marzo del año pasado”, recalcó.

NO ALCANZA PARA NADA

El dirigente gremial reiteró que la pensión no alcanza para comprar medicina, y que los 130 bolívares que perciben los trabajadores en Venezuela, no representan absolutamente nada actualmente.

“El presidente de la Cámara de Transporte declaró que el aumento del pasaje debería estar en el 0.5 centavos de dólar, porque todo estaba dolarizado, y decía que todos los trabajadores de la administración pública tenían salarios dolarizados. Ese señor es un tremendo mentiroso, porque no conoce la realidad de los 4 millones de trabajadores de la administración que no tienen un salario dolarizado, y tampoco lo que está ocurriendo con los 5 millones 700 mil trabajadores que no tienen pensiones dolarizadas”, reprochó Aguilar.

Señaló que los funcionarios de alta jerarquía en el sector transporte, desconocen la realidad de quienes estamos sufriendo en carne propia, el fracaso de un proyecto económico que está afectando a más de nueve millones de trabajadores del país.

MEDIO PASAJE

Por otra parte, Teodomiro Aguilar reclamó que la Alcaldía del municipio Girardot no ha tenido disposición en reunirse con los jubilados y pensionados para establecer la tarifa del medio pasaje.

“Y sobre todo del punto de vista de carácter nacional, como la ley de Servicios Públicos, que en su artículos 59 establece que los adultos mayores no deben cancelar el aumento de pasaje, ningún tipo de pasaje, debe ser totalmente gratuito. Sin embargo, nosotros entendemos que se vive una situación crítica desde el punto de vista económico, y comprendemos que los transportistas tienen una crisis con los insumos para el transporte, y deberíamos negociar el medio pasaje para los adultos mayores”, aseveró.

También puedes leer: Pensionados y Jubilados de educación marcharon hasta el Min- Público Aragua

Para finalizar, exhortó a las autoridades de la municipalidad a reunirse con ellos y discutir la tarifa del pasaje. “Aquí en Maracay deberíamos cancelar solamente Bs. 3 y en la zona suburbana deberíamos cancelar Bs. 5, y así sucesivamente de acuerdo al 50% que represente el costo del pasaje”, sentenció.

LINO HIDALGO | elsiglo