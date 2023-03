Inaugurada sala de maternidad en San Mateo

Recientemente se inauguró la primera sala de maternidad ubicada en el ambulatorio José Rafael Villamizar González en el municipio Bolívar de San Mateo, con el propósito de reivindicar el gentilicio sanmateano y atender a las madres gestantes sanmateanas.

El acto estuvo encabezado por la gobernadora Karina Carpio, la ministra del Poder Popular para la Salud, Magaly Gutiérrez, y la alcaldesa de Bolívar, Lolimar Montilla.

Mujeres de San Mateo esperaban esta Sala de Maternidad

En sus palabras, la gobernadora Karina Carpio indicó que las mujeres de San Mateo “estaban esperando esa maternidad, que nuestros niños vengan al mundo con espacios dignos, nos hemos empeñado en un solo norte, el tema salud es algo tan vulnerable e importante”.

Añadió que “desde hace más de 60 años no se inauguraba una sala de maternidad, esto es gracias a la revolución. San Mateo tiene una carga histórica, es parte de nuestra tierra, es nuestra patria, es por ello que no debemos de perder la fe, la fe son dos letras; pero es lo que nos mantiene vivos, un Dios maravilloso, no perdamos nunca la fe, nos queda mucho por hacer, Aragua tiene un compromiso, estamos en campaña desde hace mucho tiempo, si nos ponen a prueba los aragüeños demostraremos de que estamos hechos. Dios me los bendiga”.

Estructura moderna

Cabe destacar que las instalaciones cuentan con una estructura moderna, que posee una sala de espera con recepción, dos consultorios médicos, un área de control y suministro, sala de preparto, área de cuidados neonatales, área de enfermería, sala de post parto que cuenta con seis camas clínicas, sala de parto para atender a dos parturientas, las cuales poseen cuna e incubadora, un área de cuarto de filtro, cuarto médico, área de faena sucia y limpia, además de contar con sistema de control contra incendio.

La máxima autoridad municipal, Lolimar Montilla, destacó que “esta maravillosa obra es posible primeramente, gracias a Dios y a nuestro residente Nicolás Maduro, nuestra gobernadora Karina Carpio, nuestra ministra del Poder Popular para la Salud, Magaly Gutiérrez, a la Dra. Shirley Hernández, autoridad única de Salud del estado Aragua, quienes siempre han estado al pendiente de nuestro histórico municipio”.

Lee también: Gobernadora Karina Carpio recibió al Estado Mayor de Alimentación

Montilla indicó que San Mateo debía tener una maternidad “no es posible que nuestras mujeres tenían que dar a luz en otro municipio, adoptar otro gentilicio que no fuera el sanmateano. Llegó el día en que podemos decir que recuperamos nuestro gentilicio, a partir de este momento todos los niños que nazcan en esta hermosa maternidad, serán sanmateanos. Agradecida también por el apoyo de los empresarios, a la empresa El Palmar. San Mateo es un pueblo bendecido”.

elsiglo