Teotiste Capriles, administradora de la torre Tabare; desde la sede de Aragua en Red, denuncian aumento “injustificado” de las tarifas de Hidrocentro y aunado a esto, el desmejoramiento en la calidad del mismo.

Capriles afirmó que en reiteradas oportunidades, el personal de Hidrocentro les ha notificado que el costo del agua se ancló al petro, pero luego de un análisis realizado, no encontraron esta relación, ya que en cuatro meses de estudio (de noviembre a marzo), el petro aumentó primero un 31%, luego 58% y posteriormente un 21%, en cambio la tarifa del agua subió primero un 86%, después un 170% y posteriormente un 96% y para el mes de marzo aumentó un 24%”.

Del mismo modo, la administradora acotó que conjuntamente con los representantes de diversos edificios de Base Sucre y urbanizaciones vecinas, han hecho el reclamo sin recibir ninguna acción por parte de la empresa hídrica de la región. “Ellos quedaron en hacernos una revisión para la cual tenían que instalar un medidor provisional para ver el consumo y la tarifa, al igual que llegamos al acuerdo de establecer una mesa de trabajo, pero hasta la fecha no nos dan respuesta”, precisó.

El agua llega sucia

Sin embargo, una de las principales preocupaciones va más allá del monto a pagar, sino la calidad del servicio, ya que, según explicó Capriles, el agua que viene a través de las tuberías de la planta de tratamiento llega sucia, con barro, vegetación y mal olor, lo que provoca muchas enfermedades como dermatitis.

“Somos conscientes de que tenemos que pagar los servicios, pero los montos cobrados no se ajustan a la realidad, porque no están ofreciendo un buen servicio, porque no hay una relación entre el costo del agua y la calidad de lo que estamos recibiendo y además de eso, no nos expliquen como calculan esa tarifa, porque hay zonas donde reciben el vital líquido solamente una vez a la semana, pero la tarifa es plana y el cobro es como si la recibieran todos los días”, añadió.

Amenaza de corte

Adicional a esto, exponen que hay zonas donde no les cortan el servicio por falta de pago, pero al tratarse de urbanizaciones “si no estás a día, ya tienes al personal de Hidrocentro allí con una amenaza de corte y ni siquiera se acercan a ver cómo están los medidores”.

“Nos están subiendo mensualmente el agua, el gas, la electricidad, porque todo está anclado al petro, pero y los sueldos, esos quedaron anclados al petro del año pasado y no puede ser que una persona cobre al mes el equivalente a 5$ que es básicamente la tarifa del agua”, concluyó Capriles.

