Persisten las colas por combustible en Maracay

Se agudizó la escasez de combustible en la entidad y esto se refleja en las kilométricas colas de vehículos adyacentes a las estaciones de servicio a precio internacional, lo que genera incertidumbre entre los usuarios, quienes pasan horas bajo el intenso sol, esperanzados en poder surtir el tanque de sus vehículos.

Y es que de acuerdo a varios conductores, son pocas las estaciones de servicio maracayeras las que abastecen con regularidad, lo que ocasiona el regreso de las colas y el estrés que éstas generan.

Al respecto, Gisela Domínguez, quien llevaba horas haciendo cola para poder abastecer su vehículo en una reconocida estación de servicio de la ciudad, afirmó no tener conocimiento en cuanto a la ausencia de combustible en las gasolineras, resaltando que como conductora ya lo ve “normal”.

Colas gigantezcas

“La gente dice que no hay gasolina en el país, pero en si, no he escuchado aún nada en cuanto a esta escasez. Nadie dice nada, nadie informa nada, sólo nos queda resignarnos y hacer la cola para poder tener activos nuestros carritos”, condenó.

Asimismo, denunció la “viveza” de algunos encargados de las bombas, quienes aprovechan la situación para cobrar de más o vender los puestos de adelante, dejando sin esperanza de surtir al resto de los usuarios.

“Los encargados meten a sus conocidos delante, faltándole el respeto a quienes madrugamos para poder abastecer el tanque de nuestro vehículo, para así poder hacer nuestras diligencias”.

“YA ESTAMOS ACOSTUMBRADOS”



Por su parte, Alejandro Escalona mencionó que como conductor, ya se está acostumbrando a las colas, pues la situación irregular del combustible lleva años afectando a toda la región.

“Ya esto es normal, creo que muchos ya estamos acostumbrados. Lo que molesta es la falta de información, no hay un comunicado ni nadie que salga a decir el motivo de la escasez, esto no es nuevo, lleva años pasando y nosotros aguantando”, lamentó.

POCAS ESTACIONES ACTIVAS

Por otro lado, Ángel Bello relató que durante el transcurso de la mañana, recorrió diversas estaciones de servicio de la ciudad, con la intención de verificar cuáles se encontraban activas, logrando encontrar muy pocas, con colas que se perdían a lo lejos.

“Ando desde la mañana con este ajetreo, recorrí casi toda la ciudad y me vine para esta que es donde están surtiendo y creo que sí me da chance de echar. Según escuché que era un catalizador dañado en una de las refinerías, pero como todo el mundo dice algo diferente y no hay nadie que aclare, prefiero no generar más confusión”.

Para finalizar, hizo un llamado al Ejecutivo a que de la cara y resuelva la situación de una vez por todas, pues muchas personas laboran con sus vehículos y con la escasez del combustible no pueden producir lo necesario para llevar el sustento a sus hogares.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA