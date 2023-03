Paris Hilton reveló que fue abusada por un maestro

La celebrity Paris Hilton reveló en su nuevo libro que un maestro de octavo grado la acosó y la “besó”, lo cual le tomó “décadas” para verse a sí misma como una “víctima”.

Hilton, que se encontraba en su adolescencia en ese momento, explicó que el maestro le dio su número de teléfono y le pidió que mantuviera su contacto en secreto.

“Mr. Abercrombie me llamó casi todas las noches y hablamos durante horas sobre lo increíblemente madura, hermosa e inteligente que era, lo sensual, incomprendida y especial que era”, escribió.

Ella recordó que además su profesor le dijo que la diferencia de edad del príncipe Carlos con Lady Di era de 13 años, y que Priscilla Presley tan solo tenia 14 años cuando conoció a Elvis y “se enamoró de ella”. Haciendo alusión de que lo que estaban haciendo no era malo.

“Mr. Abercrombie”

En la nota, el medio dijo que según el libro, “Mr. Abercrombie” finalmente realizó una visita secreta a la casa de Paris cuando sus padres, Kathy y Rick Hilton, no se encontraban presentes.

“El maestro me tomó en sus brazos y me besó”, escribió Paris, y agregó que su mamá y su papá los atraparon en su auto al regresar a la casa. Ella explicó que recuerda a “Mr. Abercrombie” culpándola, preguntando, “‘¿Por qué me obligaste a hacer esto?’”.

Tras ese episodio, Paris contó que sus padres la enviaron a Francia ese verano para vivir con su abuela, y a causa de ello no se enfrentó mentalmente a la relación inapropiada que mantuvo durante muchos años.

“Me tomó décadas pronunciar la palabra pedófilo”, señala la estrella. “Asignarlo a él en el papel de abusador de niños significaba ponerme a mí mismo en el papel de víctima, y simplemente no podía ir allí”.

Page Six explicó que Paris aborda su pasado con la misma franqueza en el resto de sus memorias, y detalla cómo fue drogada y violada a los 15 años y cómo fue presionada para filmar un video sexual con Rick Salomon cuatro años después.

Su juventud problemática

En 2020, la artista de “Stars Are Blind” lanzó el documental “The Is Paris”, pintando un panorama más amplio de su juventud problemática y su experiencia traumática en el internado.

Paris habló de sus luchas en la escuela junto con tres de sus ex compañeros de clase que corroboraron las afirmaciones de abuso de la heredera. La empresaria compartió en el documental que los asistentes fueron alimentados a la fuerza con medicamentos, sujetos con restricciones como castigo y, a veces, arrojados a confinamiento solitario hasta “20 horas al día”, comentó en la nota de Page Six.

